جريمة

مصرع طفل سقط من الدور الثاني في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ي" سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى، وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى" عيد.ي.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم، ما أدى لوفاته ولا يتهم أحد.
بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بخروج دم متجلط من الأنف والفم ونزيف بالمخ، إثر سقوطه من علو، ما أدى إلى وفاته ولا يوجد شبهه جنائية بالوفاة. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعـة، وتم تحرير محضر رقم 3822 إداري مركز ببا، وصرحت النيابة بدفن الجثة. يذكر أن طفله
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حريق-الهرم‎ (1)

حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
الادمان

حقنة مخدرات تكشف لغز العثور على جثة رجل بالسلام

جرعة مخدرات زائدة كانت السبب في وفاة شاب والعثور على جثته بأحد شوارع مدينة السلام بالقاهرة، بعدما دلت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الطب الشرعي لتحديد زمن وسبب الوفاة قبل التصريح بالدفن. بداية الواقعة ترجع لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة السلام، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب وبها آثار إصابات نتيجة تعاطى مواد مخدرة، عن طريق الحقن.
جريمة-الفيوم‎ (4)

النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.
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ضبط 40 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات مكثفة ومداهمات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا ضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى وملاحقة الباعة. وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 58 كرسيا – 25 طقطوقة – 3 غرزة شاي – 3 أسطوانة بوتجاز – 2 ثلاجة – 5 ميزان – خلاطة – 3 شمسية – 4 برويطة – 2 شنطة – 5 استاند.
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جثة-طفل

جثة ثانية.. رعب بالبحيرة بعد العثور على طفل مخنوق

بعد ساعات من العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بكفر الدوار، شهدت قرية منشية المغازى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، عقب عثور الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة قرية منشية المغازى بمركز المحمودية مخنوقة بحبل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجار انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف غموض الحادث.
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مصرع الضحية الثانية في مشاجرة «لعب العيال» ببني سويف

لقي عاطل مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الفشن جنوب بني سويف، وذلك بعد مصرع شقيقه الأصغر في المشاجرة الجمعة الماضية، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتم فرض كردون أمني حول منازل العائلتين خوفا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة.م"، 25 سنة، وإصابة شقيقه ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
توكتوك

توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
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