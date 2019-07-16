سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة.. والمقاومة تتصدر

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

طائرة مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته خلال قيامها "بمهمة روتينية" في قطاع غزة، مؤكدأ أنه لا يخشى تسرب أي معلومات نتيجة سقوطها، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يعترف بتحطم طائرة عسكرية مُسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم، خلال مهمة روتينية، فيما أشارت وكالة معا الفلسطينية، إلى أن المقاومة، أطلقت النار على طائرة تصوير إسرائيلية، كانت تحلق في مساء منطقة حجر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان، للوكالة الفلسطينية، إن المقاومة نجحت في إصابة الطائرة وهي من طراز "كواد كابتر" وتمكنت من إسقاطها والاستيلاء عليها.وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يجري تحقيقا عاجلا في الحادث، وأنه سيركز خلال التحقيقات على التوصل أسباب سقوط الطائرة، وما إذا كان تم إسقاطها عن طريق الفلسطينيين أو نتيجة