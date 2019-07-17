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التونة مفيدة.. جربيها في أصناف مختلفة لعائلتك

التونة غنية بالمواد المضادة للأكسدة، لذلك فهي تساعد في تقوية المناعة وحماية البشرة من التجاعيد والشعر من التساقط، كما أنها تساعد في تقوية صحة العظام
تحرير:آية أشرف ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
تورتة التونة
تورتة التونة
التونة من الأكلات اللذيذة والمشبعة التي يحرص الكثير منا على تناولها، فهي من الأسماك التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة؛ لذلك فهي مفيدة لمن يرغب في إنقاص وزنه، ويجب تناولها على الأقل مرة في الأسبوع للحصول على فوائدها. ولا يقتصر تناول التونة على الزيت والليمون، بل يمكن أن تدخل في العديد من الأصناف اللذيذة التي يحبها أطفالك وعائلتك. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على أشهى الأطباق التي تدخل التونة في إعدادها.
عجة البيض بالتونة   المكونات 4 بيضات علبة تونة ملح وكمون طماطم خيار نعناع أخضر زيت زيتون طريقة التحضير:- - في وعاء اخلطي البيض والتونة والملح والكمون. - في طاسة تيفال ضعي الزيت، وضعي البيض واتركيه حتى ينضج. - قدمي البيض بجانب السلطة الخضراء.   مكرونة بالتونة   المكونات مكرونة تونة ملح
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