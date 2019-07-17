التونة مفيدة.. جربيها في أصناف مختلفة لعائلتك

التونة غنية بالمواد المضادة للأكسدة، لذلك فهي تساعد في تقوية المناعة وحماية البشرة من التجاعيد والشعر من التساقط، كما أنها تساعد في تقوية صحة العظام
التونة من الأكلات اللذيذة والمشبعة التي يحرص الكثير منا على تناولها، فهي من الأسماك التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة؛ لذلك فهي مفيدة لمن يرغب في إنقاص وزنه، ويجب تناولها على الأقل مرة في الأسبوع للحصول على فوائدها. ولا يقتصر تناول التونة على الزيت والليمون، بل يمكن أن تدخل في العديد من الأصناف اللذيذة التي يحبها أطفالك وعائلتك. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على أشهى الأطباق التي تدخل التونة في إعدادها.
عجة البيض بالتونة
المكونات
4 بيضات
علبة تونة
ملح وكمون
طماطم
خيار
نعناع أخضر
زيت زيتون
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي البيض والتونة والملح والكمون.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، وضعي البيض واتركيه حتى ينضج.
- قدمي البيض بجانب السلطة الخضراء.
مكرونة بالتونة
المكونات
مكرونة
تونة
ملح
عجة البيض بالتونة
المكونات
4 بيضات
علبة تونة
ملح وكمون
طماطم
خيار
نعناع أخضر
زيت زيتون
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي البيض والتونة والملح والكمون.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، وضعي البيض واتركيه حتى ينضج.
- قدمي البيض بجانب السلطة الخضراء.
مكرونة بالتونة
المكونات
مكرونة
تونة
ملح وفلفل أسود
بصل مكعبات
طماطم مفرومة
طريقة التحضير:-
- اسلقي المكرونة ثم صفيها من المياه.
- في طاسة شوحي البصل والطماطم، وضعي البهارات.
- قلبي كل المكونات واتركي الطماطم والبصل حتى تنضج.
- أضيفي التونة والمكرونة المسلوقة.
- اتركي المكونات على النار حتى تتجانس مع بعضها بعضا.
أصابع التونة المقلية
المكونات
تونة
جزر
فلفل
ليمون
ملح وفلفل أسود
بطاطس
طريقة التحضير:-
- في وعاء على النار ضعي البطاطس في المياه.
- اخلطي الجزر والليمون والملح والفلفل الأسود مع التونة، وقلبيهم جيدا.
- قشري البطاطس واهرسيها جيدا، ثم اخلطيها مع التونة.
- شكّلي من التونة أصابع، ثم ضعي الأصابع في البيض ثم البقسماط.
- ضعي أصابع التونة في الثلاجة ساعة على الأقل، ثم اقليها في الزيت الساخن.
فطيرة التونة
المكونات
4 أكواب دقيق
ملعقة ونصف بيكنج بودر
2 ملعقة لبن
فلفل أسود وملح
2 بيضة
كوب لبن
بصل مفروم
زيت زيتون
تونة
مايونيز
مشروم
جبن شيدر مبشور
سمن
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل الأسود والبيكنج بودر.
- أضيفي السمن واستمري في العجن، حتى تحصلي على عجينة جيدة.
- ضعي اللبن بالتدريج واعجني، ثم رشي الدقيق على رخامة المطبخ بعد التأكد من نظافتها.
- قسمي العجينة على جزأين، ثم لفي العجينة بالنايلون وضعيها في الثلاجة ساعة على الأقل.
- جهزي الحشو بوضع الزيت في طاسة تيفال ثم البصل وشوحيه دقائق.
- أضيفي المشروم واتركيه ينضج مع البصل.
- في وعاء اخلطي التونة بعد تصفيتها من الزيت جيدا، ثم أضيفي إليها المايونيز.
- اخلطي التونة مع البصل والمشروم، وشوحيها على النار دقائق، ثم أضيفي الجبن وأطفئي النار.
- افردي العجينة بالمقاس المفضل لكِ، وضعي خليط التونة على الوجه، وضعي الطبقة الثانية من العجينة.
- أغلقي أطراف العجينة الأولى مع الثانية، ويمكنك وضع الجبن فيها.
- من الأفضل عمل شكات بالسكينة عند خبزها في الفرن.
- ضعي الصينية في الفرن ساعة إلا ربع، حتى يكون لونها ذهبيا.
كرات التونة بالبطاطس
المكونات
بطاطس مسلوقة ومهروسة
بقدونس مفروم
علبة تونة
ملح وفلفل أسود
زيت
طريقة التحضير:-
- اخلطي التونة مع البطاطس المهروسة والبقدونس.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود، واخلطي كل المكونات حتى تتحول إلى عجينة.
- شكلي العجينة كرات وضعيها في الثلاجة نصف ساعة.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، وحمري كرات التونة وقدميها ساخنة.
سمك التونة في الفرن
المكونات
سمك تونة
ربع كوب عصير طماطم
ثوم مهروس
زيت
ملح وفلفل أسود وكمون
طريقة التحضير:-
- اغسلي السمك جيدًا بالملح والماء.
- في وعاء اخلطي كل المكونات مع بعضها بعضا، ثم تبلي السمك بها جيدا.
- لفي السمك بورق ألومنيوم، ثم ضعيه في الثلاجة ساعة على الأقل.
- سخني الفرن جيدا، ثم ضعي السمك في صينية، وضعيه فيه نصف ساعة.