حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

حريق - أرشيفية

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.

من جانبهم، كشف خبراء المعمل الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أن سبب الحريق يرجع لاحتراق ذاتي للعبوات الخشبية المخزنة نتج عنها تفاعل المواد الكميائية بها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وأن جملة الخسائر بلغت أكثر من 10 أطنان من البلاستيك الذي يستخدم في تصنيع المنتجات بعد إعادة تدويرها.

