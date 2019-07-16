دراسة: تناول النمل والديدان يحمي من السرطان

السرطان من أكثر الأمراض التي تزعجنا، ولا نجد لها دواء ثابتا في الفترة الحالية، ولكن اكتشف بعض الدراسات أن تناول النمل والجراد يحمي من السرطان بفاعلية كبيرة
ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة للقضاء على الجذور الحرة، على سبيل المثال عصير البرتقال والقهوة والخوخ والعنب الأحمر، وغيرها من الأطعمة الأخرى، على الجانب الآخر جاء بعض الباحثين بدراسة تكشف أن تناول النمل والجراد والديدان يحمي من السرطان أكثر من عصير البرتقال، ولكن مثل هذه الحشرات ليس من المتداول تناولها في كثير من البلاد، فالصين هي من أشهر الدول إقبالًا على تناولها، ولكن بالنسبة للدول العربية سيكون الأمر أشبه بالمستحيل، فهل سيجد الأطباء حلا في ذلك؟ نقلًا عن "dailymail".
وفقًا لبعض العلماء، فإن تناول النمل وغيره من الحشرات يحمي كثيرا من الأشخاص من تطور مرض السرطان لديهم ويقي أيضًا من الإصابة، فتتناوله بعض البلاد كأحد المكونات الشهية للسلطة أو العصير، وتتميز بعدة فوائد صحية، فوجد الباحثون أن بعض أنواع من الزواحف تتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة أكثر من عصير البرتقال،
وفقًا لبعض العلماء، فإن تناول النمل وغيره من الحشرات يحمي كثيرا من الأشخاص من تطور مرض السرطان لديهم ويقي أيضًا من الإصابة، فتتناوله بعض البلاد كأحد المكونات الشهية للسلطة أو العصير، وتتميز بعدة فوائد صحية، فوجد الباحثون أن بعض أنواع من الزواحف تتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة أكثر من عصير البرتقال، وذلك من خلال دراسة تمت بوضع الحشرات في سائل للإذابة، فوجدوا العديد من مضادات الأكسدة التي تتمثل في الفيتامينات الهامة للتقليل من تطور الجذور الحرة في الجسم وذلك وفقًا لما قاله العلماء، من أجل الحماية ضد تلف الحمض النووي DNA.
كما قالت بعض الأبحاث إن نحو ما يقرب من ربع الأشخاص في العالم يتناولون الحشرات بالفعل، لذا قاموا ببعض الدراسات على أنواع مختلفة من الحشرات، والعديد من الاختبارات أيضًا للكشف عن مضادات الأكسدة بداخلها، ومكونات أخرى مثل فيتامين (A، C، e) وبيتا كاروتين، حيث تم إخلاء الأجزاء القابلة للذوبان فقط من الحشرات، مع مراعاة استهلاكها كمشروب.
تمثلت النتائج في وجود كميات كبيرة من مضادت الأكسدة على سبيل المثال زيت الزيتون، كما أن المساحيق الناتجة عن ذوبان الحشرات وجدوا أنها تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة أكثر بخمس مرات من عصير البرتقال، وقال العالم ماورو سيرافيني تعليقًا منه على ذلك: "إن الحشرات الصالحة للأكل تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين والمعادن والفيتامينات والألياف العذائية، إضافة إلى الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ولكن حتى الآن لم يقارن أحد بينهم وبين الأطعمة الأخرى المتداول تناولها مثل زيت الزيتون أو عصير البرتقال فيما يتعلق بنشاط مضادت الأكسدة.
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وأضاف قائلًا: "في المستقبل، ربما يجب أن نتبنى نظاما غذائيا لتربية الحشرات؛ لزيادة المضادات الحيوية بداخلها، من أجل الاستهلاك الحيواني أو الاستهلاك البشري".
كما وجدوا أن فوائد البق (أحد أنواع الحشرات) تعتمد على قدرته في التقليل من الجذور الحرة في الجسم، حيث إن الجذور الحرة ما هي إلا جزيئات شديدة التفاعل في الجسم تنتجها بعض التفاعلات الكيميائية، وبالرغم من أنها تتكون بطريقة طبيعية في الجسم، فالمعدلات العالية منها تتسبب في تلف الحمض النووي والبروتين، إضافة إلى أجزاء من الخلايا، ومن المحتمل أن تؤدي إلى أمراض.
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وبالتالي فإن تلف الحمض النووي يتسبب في إصابة مؤكدة بالسرطان من خلال جعل الخلايا تتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتكون الأورام، كما يمكن للإشعاع والسموم الناتجة عن البيئة أن تزيد من عدد الجذور الحرة في الجسم، لكن مضادات الأكسدة المستخلصة من الفواكه والخضراوات الصحية، قادرة بشكل كبير على تقليلها، إذ تتميز الحشرات بفاعلية كبيرة في علاجها، كما وضح البروفيسور سيرافيني بأن الأشخاص النباتيين يميلون إلى معدلات عالية من مضادات الأكسدة، ووجد أن الحشرات التي تتناول النباتات تتمتع بمعدلات صحية أكثر من غيرها.
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