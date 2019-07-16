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دراسة: تناول النمل والديدان يحمي من السرطان

السرطان من أكثر الأمراض التي تزعجنا، ولا نجد لها دواء ثابتا في الفترة الحالية، ولكن اكتشف بعض الدراسات أن تناول النمل والجراد يحمي من السرطان بفاعلية كبيرة
تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الحماية من السرطان
الحماية من السرطان
ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة للقضاء على الجذور الحرة، على سبيل المثال عصير البرتقال والقهوة والخوخ والعنب الأحمر، وغيرها من الأطعمة الأخرى، على الجانب الآخر جاء بعض الباحثين بدراسة تكشف أن تناول النمل والجراد والديدان يحمي من السرطان أكثر من عصير البرتقال، ولكن مثل هذه الحشرات ليس من المتداول تناولها في كثير من البلاد، فالصين هي من أشهر الدول إقبالًا على تناولها، ولكن بالنسبة للدول العربية سيكون الأمر أشبه بالمستحيل، فهل سيجد الأطباء حلا في ذلك؟ نقلًا عن "dailymail".
وفقًا لبعض العلماء، فإن تناول النمل وغيره من الحشرات يحمي كثيرا من الأشخاص من تطور مرض السرطان لديهم ويقي أيضًا من الإصابة، فتتناوله بعض البلاد كأحد المكونات الشهية للسلطة أو العصير، وتتميز بعدة فوائد صحية، فوجد الباحثون أن بعض أنواع من الزواحف تتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة أكثر من عصير البرتقال،
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زيت فيتامين E علاج سحري لبشرتك.. يحمي من الشيخوخة

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شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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