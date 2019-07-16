دراسة: تناول النمل والديدان يحمي من السرطان

السرطان من أكثر الأمراض التي تزعجنا، ولا نجد لها دواء ثابتا في الفترة الحالية، ولكن اكتشف بعض الدراسات أن تناول النمل والجراد يحمي من السرطان بفاعلية كبيرة

تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الحماية من السرطان

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة للقضاء على الجذور الحرة، على سبيل المثال عصير البرتقال والقهوة والخوخ والعنب الأحمر، وغيرها من الأطعمة الأخرى، على الجانب الآخر جاء بعض الباحثين بدراسة تكشف أن تناول النمل والجراد والديدان يحمي من السرطان أكثر من عصير البرتقال، ولكن مثل هذه الحشرات ليس من المتداول تناولها في كثير من البلاد، فالصين هي من أشهر الدول إقبالًا على تناولها، ولكن بالنسبة للدول العربية سيكون الأمر أشبه بالمستحيل، فهل سيجد الأطباء حلا في ذلك؟ نقلًا عن "dailymail".

وفقًا لبعض العلماء، فإن تناول النمل وغيره من الحشرات يحمي كثيرا من الأشخاص من تطور مرض السرطان لديهم ويقي أيضًا من الإصابة، فتتناوله بعض البلاد كأحد المكونات الشهية للسلطة أو العصير، وتتميز بعدة فوائد صحية، فوجد الباحثون أن بعض أنواع من الزواحف تتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة أكثر من عصير البرتقال،