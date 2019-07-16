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السيسي يكرم أسرة الشهيد أحمد محمد عبد العظيم

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة
الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، خلال حفل تخرج الدفعة الـ157 من معهد ضباط الصف المعلمين، والتي تحمل اسم عبد العظيم، الذي استشهد يوم 4 فبراير 2016، عن عمر يناهز 22 عاما، برتبة عريف مقاتل بسلاح الصاعقة، وجرت ترقيته عقب استشهاده إلى الرتبة الأعلى وهي رقيب مقاتل، وهو من مواليد قرية الشقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف.. جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء.
وبدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي إلى ساحة الاحتفال بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير، وعقب ذلك عزفت الموسيقى السلام الوطني الجمهوري، وبعدها بدأ العرض القتالي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين حيث دخل ساحة العرض 1300 مقاتل من طلبة المعهد لأداء العروض الرياضية.وأدى
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97.07 % علمي علوم.. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة في العاشر لـ«التحكم في التلوث الصناعي»

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مقر جمعية «المستثمرين» بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية، في زيارة تستهدف التعريف ببرنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، وكذا تفقد عدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية، وعلى رأسها شركة «إيبيكو» لصناعة الدواء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.
احمد-الطيب

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية بالعين في باريس

أفاد الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام بإجراء عملية جراحية ناجحة بالعين، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. وغادر فضيلة الإمام الأكبر القاهرة أوائل الشهر الجارى، متوجهًا إلى ألمانيا وفرنسا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج.
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يشهد احتفال تخريج دفعة «ضباط صف» (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاحتفال بتخريج الدفعة (157) معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي إلى ساحة الاحتفال بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير، وعقب ذلك عزفت الموسيقى السلام الوطني الجمهوري.
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كونوا قدوة للشباب..رسائل السيسي لطلاب الكلية الحربية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، بزيارة تفقدية للكلية الحربية، إذ تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرا، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية.
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رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي «باسل 13»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13"، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.
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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.
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