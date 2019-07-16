السيسي يكرم أسرة الشهيد أحمد محمد عبد العظيم

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، خلال حفل تخرج الدفعة الـ157 من معهد ضباط الصف المعلمين، والتي تحمل اسم عبد العظيم، الذي استشهد يوم 4 فبراير 2016، عن عمر يناهز 22 عاما، برتبة عريف مقاتل بسلاح الصاعقة، وجرت ترقيته عقب استشهاده إلى الرتبة الأعلى وهي رقيب مقاتل، وهو من مواليد قرية الشقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف.. جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء.

وبدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي إلى ساحة الاحتفال بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير، وعقب ذلك عزفت الموسيقى السلام الوطني الجمهوري، وبعدها بدأ العرض القتالي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين حيث دخل ساحة العرض 1300 مقاتل من طلبة المعهد لأداء العروض الرياضية.وأدى