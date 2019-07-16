جريمة

بركة دم.. الأمن يلاحق متهمين بقتل مسن وسحله بشبرا

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
سكين
سكين
تباشر النيابة العامة التحقيقات في مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 3 أشقاء ونجل عمهم في منطقة شبرا مصر، انتقاما منه بسبب خلافات قديمة بشأن اتهام المجني عليه بالتسبب في قتل والد المتهمين منذ 8 سنوات مضت، وطلبت من الجهات الأمنية سرعة القبص على باقي المتهمين الأربعة الهاربين، وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان أن الجناة استدرجوا القتيل وسحلوه أمام الأهالي بعد تهشيم رأسه ومزقوا جسده، ثم فروا هاربين إلى محافظة سوهاج، وضبط 2 من المتهمين وجار البحث عن 2 آخرين.، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
الواقعة تلقى بها اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل موظف بالمعاش، 52 عاما، على يد 4 أشخاص (3 أشقاء ونجل عمهم). تبين من التحريات والمعاينة أن المجني عليه مصاب بتهشم في الرأس وطعنات وتمزيق بأنحاء متفرقة بالجسد، وأفاد شهود العيان أن المتهمين الأربعة تخلصوا من الضحية
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8 سنين زواج ولسه بنت بنوت.. أغرب قضية طلاق بالمحاكم

قضية طلاق طويلة الأمد، حصلت "التحرير" على تفاصيلها من أرشيف أحد مكاتب المحاماة، يعود تاريخها إلى ما قبل وضع قانون الخلع بنحو 9 سنوات، بينما استغرقت الدعوى 8 سنوات كاملة فى المحاكم، وكانت ستستمر أكثر من ذلك، لدرجة أن الزوج نسى أن خطيبته القديمة ما زالت على ذمته، بينما هو تزوج وصار والدًا لثلاثة أطفال، وحينما ذكره والده ومحاميه بالقضية وسألاه: «إنت لسه عايزها فى حاجة؟» أجابهما بدهشة وضحكات تشفّى: «هى لسه قضيتها دى شغالة»، ليتنازل بعدها محاميه عن دعوى الطلاق ويتم القضاء للزوجة بالطلاق، بعد أن أوشكت على الدخول فى العقد الرابع من عمرها.
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إزالة كوبري مشاة سقط على الطريق الدولي بالإسكندرية

?شهدت منطقة وادي القمر غربي محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، سقوط كوبري مشاة تابع لشركة "إنربك" للبترول عقب اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بـ"كنتربه" في الطريق الدولي مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق في الاتجاهين دون حدوث إصابات تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط كوبري مشاه حديدي بالطريق الدولي الساحلي بعد مدخل وادي القمر باتجاه مخرج طريق برج العرب وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
جثة

«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.
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حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
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القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
موضوع الظاهر

جريمة في السكاكيني.. مراهق فشل في اغتصاب «طنط رباب» فذبحها

«اتق شر من أحسنت إليه»، مقولة لم تعِها «رباب»، سيدة مطلقة، عطفت على ابن جارتها الصغير، صاحب الـ19 سنة، فتحت له باب بيتها باعتباره من عمر أبنائها، إلا أن عينيه زاغت على جارته، مستغلا وجودها في المنزل بمفردها، بحكم انفصالها عن زوجها ومكوث أبنائها مع أبيهم، طرق الباب عليها مساء أمس، سألت مين على الباب؟ فأجابها: "أنا يا طنط"، فتحت الباب لينتهى اليوم المشئوم بقضية قتل بشعة، راحت ضحيتها «رباب»، «التحرير» زار مسرح الحادث للوقوف على تفاصيله كاملا. منذ أن وطئت قدماها وسكنت حارة «السكاكيني»، بباب الشعرية والظاهر، حتى عرفها جيرانها بأخلاقها الطيبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
جثة-فى-شقة

رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.
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