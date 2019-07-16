بركة دم.. الأمن يلاحق متهمين بقتل مسن وسحله بشبرا

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

سكين

تباشر النيابة العامة التحقيقات في مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 3 أشقاء ونجل عمهم في منطقة شبرا مصر، انتقاما منه بسبب خلافات قديمة بشأن اتهام المجني عليه بالتسبب في قتل والد المتهمين منذ 8 سنوات مضت، وطلبت من الجهات الأمنية سرعة القبص على باقي المتهمين الأربعة الهاربين، وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان أن الجناة استدرجوا القتيل وسحلوه أمام الأهالي بعد تهشيم رأسه ومزقوا جسده، ثم فروا هاربين إلى محافظة سوهاج، وضبط 2 من المتهمين وجار البحث عن 2 آخرين.، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الواقعة تلقى بها اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل موظف بالمعاش، 52 عاما، على يد 4 أشخاص (3 أشقاء ونجل عمهم). تبين من التحريات والمعاينة أن المجني عليه مصاب بتهشم في الرأس وطعنات وتمزيق بأنحاء متفرقة بالجسد، وأفاد شهود العيان أن المتهمين الأربعة تخلصوا من الضحية



الواقعة تلقى بها اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل موظف بالمعاش، 52 عاما، على يد 4 أشخاص (3 أشقاء ونجل عمهم).



تبين من التحريات والمعاينة أن المجني عليه مصاب بتهشم في الرأس وطعنات وتمزيق بأنحاء متفرقة بالجسد، وأفاد شهود العيان أن المتهمين الأربعة تخلصوا من الضحية ومثّلوا بجثته، وأنهم كانوا يتهمون القتيل بالتسبب في قتل والد أحدهم فقرروا الانتقام والأخذ بالثأر.



وقال الشهود إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية مساء أمس، بين المتهمين والمجني عليه تطورت إلى معركة، قام خلالها المتهمون الأربعة بتمزيق جسد المسن بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفروا هاربين، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على اثنين من المتهمين فيما تمكن الآخران من الهرب وجار ملاحقتهما.



