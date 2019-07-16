اليونايتد يستعد لجعل دي خيا الحارس الأغلى عالميا

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

ديفيد دي خيا

بات الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، قريبًا من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد مقابل 97,5 مليون جنيه إسترليني، سيجعل منه الحارس الأغلي في العالم، وحامت الكثير من الشكوك حول مستقبل دي خيا مع مانشستر، خاصة أنه يدخل موسمه الأخير مع الشياطين الحمر الموسم المقبل، وبإمكانه الرحيل بالمجان الصيف المقبل، وتواصلت المحادثات بين ممثلي دي خيا وإدارة الشياطين الحمر، حيث يرغب دي خيا في المساواة مع أليكسيس سانشيز أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، والذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني.

ووفقًا للعرض الجديد من مانشستر يونايتد، سيحصل دي خيا على أجر أسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يوقع الحارس الإسباني على ذلك العقد، فور عودته مع الفريق من الفترة الإعدادية للموسم الجديد في أستراليا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 سنوات. وانضم دي خيا البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف أتليتكو

ووفقًا للعرض الجديد من مانشستر يونايتد، سيحصل دي خيا على أجر أسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يوقع الحارس الإسباني على ذلك العقد، فور عودته مع الفريق من الفترة الإعدادية للموسم الجديد في أستراليا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 سنوات.



وانضم دي خيا البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف أتليتكو مدريد في عام 2011، مقابل 18,9 مليون جنيه إستريني، وبات منذ ذلك الحين، من أفضل حراس المرمى في العالم.



وحاول باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم دي خيا الميركاتو الجاري، مع إمكانية انتظار رحيله بالمجان الصيف المقبل، إلا أن الاتفاق الأخير بين الحارس الإسباني ومانشستر يونايتد، يبدو أنه سينهي آمال الفريق الفرنسي.