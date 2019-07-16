رياضة

اليونايتد يستعد لجعل دي خيا الحارس الأغلى عالميا

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا
بات الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، قريبًا من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد مقابل 97,5 مليون جنيه إسترليني، سيجعل منه الحارس الأغلي في العالم، وحامت الكثير من الشكوك حول مستقبل دي خيا مع مانشستر، خاصة أنه يدخل موسمه الأخير مع الشياطين الحمر الموسم المقبل، وبإمكانه الرحيل بالمجان الصيف المقبل، وتواصلت المحادثات بين ممثلي دي خيا وإدارة الشياطين الحمر، حيث يرغب دي خيا في المساواة مع أليكسيس سانشيز أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، والذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني.
ووفقًا للعرض الجديد من مانشستر يونايتد، سيحصل دي خيا على أجر أسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يوقع الحارس الإسباني على ذلك العقد، فور عودته مع الفريق من الفترة الإعدادية للموسم الجديد في أستراليا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 سنوات. وانضم دي خيا البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف أتليتكو
اقرأ المزيد
تونس-ومالي‎ (2)

قرار مفاجئ من كاف بخصوص لقاء تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات. ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي، حيث خسر نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف، فيما خسرت نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.
نيكو-كوفاتش (3)

رومينيجه يطالب كوفاتش بتقبل رحلة أمريكا كما هي

خرج كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، للرد على انتقادات مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، بسبب سفر العملاق البافاري إلى الولايات المتحدة لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال رومينيجه حسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "كل المدربين الذين أشرفوا على تدريب البايرن في السنوات الأخيرة، سافروا إلى الولايات، ويجب على الجميع تقبل تلك الرحلة كما هي، فلا يوجد أي حل آخر، فنحن مضطرون للسفر إلى هناك التزامًا منا بعقودنا مع الرعاة، كما أننا نستفيد من تلك الرحلة أيضًا في جوانب تسويقية".
أشرف بن شرقي (8)

أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيكولاس-بيبي (3)

بيبي يفتح الباب أمام انتقاله إلى البريميرليج

قال وكيل أعمال النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، إن اللاعب متفتح لجميع العروض، سواء الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو أرسنال، وذلك على الرغم من أن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لضم اللاعب البالغة قيمته 59 مليون جنيه إسترليني، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قد تحسم الأمور، وقال وكيل أعماله بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: "نيكولاس متفتح لكل شيء، الهدف الأساسي بالنسبة له هو التوقيع في المكان المناسب، ويبقى باريس سان جيرمان احتمالية قائمة".
بيير-ايميريك-اوباميانج

من أجل التدعيم.. أرسنال يبحث بيع أوباميانج

انضم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف أرسنال في شهر يناير من عام 2018، ومنذ ذلك الحين تألق بصورة لافتة للنظر، وشكل ثنائيا هجوميا مدمرا برفقة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وتمكن في أول موسم كامل له من التتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفة مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ومع ذلك يرغب مدرب المدفعجية أوناي إيمري في تدعيم فريقه بالتعاقد مع لاعبين من أمثال ويليام ساليبا وكيران تيرني ومؤخرًا ويلفريد زاها.
كافاني‎

كافاني يرغب في الاستمرار لنهاية عقده مع سان جيرمان

ارتبط اسم المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني بالانتقال إلى العديد من الأندية وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن المهاجم يرغب في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي يمكنه التفاوض مع أي نادي في شهر يناير المقبل للانضمام إلى صفوفه بالمجان، وعن ذلك قال كافاني بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتبقى لي عام في عقدي الحالي مع باريس سان جيرمان، ورغبتي هي الاستمرار، أتطلع كثيرًا إلى هذا العام، ومن بعده سنبدأ في التفكير في الخطوة التالية".
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org