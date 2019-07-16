قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

النائب أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.

وأوضح أن الفرع الجديد يشمل عددا من الإنشاءات (مبنى اجتماعي، منطقة ألعاب أطفال، مطعم، كافيتريا، مسجد، ملاعب كرة قدم، تنس، صالة مغطاة، مساحات خضراء)، الأمر الذي يعنى تنمية الموارد المالية للنادي وتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية والترفيهية للأعضاء وغيرهم من أهالي المحافظة. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية