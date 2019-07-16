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جرائم التنقيب عن الآثار من قتل الشركاء إلى ذبح أسرة

انتشرت جرائم الأسرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح ذبح الأسرة هو الحل الأسهل لدى البعض، وكما تسبب التنقيب عن الآثار فى جرائم مختلفة تسبب أيضا فى ذبح أب لأسرته كاملة
تحرير:هالة صقر ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
قتل
قتل
قديما كان المجتمع ينتفض عند حدوث جريمة قتل فى أحد الأحياء، ولكن مع زيادة جرائم القتل مع مرور السنوات، أصبح الأمر لدى البعض لا يتعدى المتابعة لتفاصيل الحادث كنوع من الفضول لمعرفة الأسباب، ومن الجرائم التى اعتاد عليها المجتمع خلال السنوات الماضية جرائم التنقيب عن الآثار التى راح ضحيتها العشرات من المواطنين، فالبعض توفى بسبب أخطاء الحفر، والبعض قتل من جانب شركائه بسبب الطمع أو الخلافات المادية، ولكن الأمر أصبح أكثر خطورة بعد تطور جرائم التنقيب لتصل إلى ذبح أحد أفراد الأسرة، بل ذبح الأسرة كاملة، وهو ما يحتاج إلى دراسة قبل أن تتفاقم جرائم الأسرة.
مدرس يذبح أسرته بسبب التنقيب استمرارا لسلسلة الجرائم الأسرية التى انتشرت فى مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، قتل رجل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم. بدأ الحادث عندما استيقظ الأب المدرس في الصباح، وحمل ساطورا، فوجد زوجته نائمة في
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خسوف-جزئي-للقمر

خسوف جزئي للقمر بمصر الليلة: 6 مراحل وتوقيتات

أصدر الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه: إن العالم يشهد خسوفًا جزئيًّا للقمر، مساء اليوم الثلاثاء، إذ يُرى هذا الخسوف في المناطق التالية، «أستراليا– قارة آسيا عدا الشمال الشرقي منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية»، مشيرًا إلى أن مراحل الخسوف سوف تستغرق كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرا مغادرتها لها لينتهي الخسوف تماما في مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة.
طلاب -الثانوية(2)

هل ينتصر طلاب «الغش الجماعي» على وزارة التعليم؟

حالة من الجدل صاحبت إعلان محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، عن إنهاء مشكلة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، الذين تم حجب نتيجة امتحاناتهم فى الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من وجود حالة غش جماعي بين الطلاب، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية إنصاف الطلاب المجتهدين، وهل يتساوى «الغشاش والبلطجي» الذى أخل بنظام الامتحانات مع الطالب المجتهد المنضبط؟ وأين محاربة الفساد والمحافظة على هيبة دولة القانون، وكيف لا يعاقب من ثبتت عليهم التهمة بالدليل القاطع؟
وزيرة البيئة فى ملتقى تعريف في جمعية «المستثمرين» بالعاشر من رمضان (1)

وزيرة البيئة: التحكم في التلوث يدعم الصناعة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي» أحد أهم المشروعات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الآداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، لافتةً إلى أن البرنامج يقوم بتخصيص بعض الحزم التمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون يورو، لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لتوفيق أوضاعها البيئية، وذلك بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية.
مكتب التنسيق - أرشيفية

اعلاميون لطلبة الثانوية : الشغلانة ماتت.. بلاش إعلام

«كلية الإعلام بين الحقيقة والسراب» بين الترغيب والترهيب، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بتحذير الخبراء والعاملين فى مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء طلاب الثانوية العاملة من الالتحاق بكلية الإعلام، حيث انقسمت مواقع التواصل إلى ثلاث فئات، فئة تطالب بالابتعاد عن هذه الكلية لأنها مجرد وهم، وأنهم سيتخرجون فيها لينضموا إلى طابور العاطلين، لأن فرص العمل بها أصبحت محدودة وعددا كبيرا من المؤسسات يغلق، وفئة ثانية ترى أن هذه التحذيرات غير مبررة وفيها حجر على رغبة الطلاب وأن المستقبل أفضل، وفئة لجأت للسخرية من الفئتين السابقتين.
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مسجد-قايتباى -بالفيوم (1)

مسجد قايتباي.. معمار إسلامي يحاكي 500 عاما بالفيوم

بني مسجد "خوند أصلباي" في العصر المملوكي، وتحديدًا في القرن الخامس عشر 901 -904 هجرية، و1495 – 1498م، حيث أمر الشيخ عبد القادر الدشطوطي السلطانة خوند أصلباي زوجة الملك قايتباي ببناء مسجد وقنطرة في مدينة الفيوم، وبالفعل أنشأتهم على قنطرة بنتها في بحر يوسف، ويؤيد ذلك النص الموجود على عضادتي المدخل.. ويقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي بمدينة الفيوم على ضفاف بحر يوسف، وأثار المسجد جدلًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة بعد إتهام أهالي الفيوم للآثار بتشويهه وطمس معالمه الأثرية من خلال تبييض واجهته بالجير، وهو الأمر الذي نفته الآثار بشدة.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

«قرطام» يطالب الحكومة بحماية مبنى أثرى في القصير

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، موجه للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول الإهمال الذي أصاب مبنى دار الحدود الأثرية بمنطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وعن دور وزارة الآثار وهيئة التنسيق الحضاري في الحفاظ على مثل هذه الأبنية. وقال «قرطام»، إن المبنى الذي أنشاه محمد علي باشا منذ ما يقارب الـ200 عام ليكون مقرًّا لإدارة حكمه بمحافظة البحر الأحمر، يعتبر مبنى أثريا وأدرجته وزارة الآثار ضمن المنشأت الأثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية.
الفنادق-العائمة (3)

بعد غرق جولدز جيم.. من يتصدى لكوارث المراكب العائمة؟

"لا للمراكب العائمة" حملة أطلقها سكان الزمالك منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام للمطالبة بتشديد الرقابة على المراكب العائمة غير المرخصة، التى تخالف اشتراطات التراخيص، مع المطالبة بتخصيص أماكن لها بعيدا عن المناطق السكنية، حتى لا تسبب كوارث للسكان، ولكن بقى الأمر على ما هو عليه، واستمرت المراكب المخالفة فى عملها دون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، وخلال السنوات الماضية تعرض أكثر من مركب عائم للحريق والغرق، وكان آخر هذه الكوارث، غرق الطابق الأرضى من مركب بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ويبقى السؤال من يتصدى لكوارث العائمات المخالفة؟
دار-الافتاء-المصرية

هاشتاج وتدريبات.. هل تنجح الإفتاء فى الحد من الطلاق؟

محاولات عديدة تبذلها العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية فى محاولة للحد من ظاهرة الطلاق التى ارتفعت خلال السنوات الماضية، بل ومحاولة للحد من الجرائم الأسرية أيضا التى تنوعت أشكالها بشكل أثار غضب المجتمع، مثل حالات قتل الآباء لأطفالهم، وكان من بين محاولات الحد من هاتين الظاهرتين، محاولة تقوم بها دار الإفتاء المصرية من خلال عقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، مع استخدام السوشيال ميديا فى نشر العديد من النصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، بعضها مدعم بمجموعة من الأحاديث والآيات القرآنية، فهل تنجح دار الإفتاء فى مهمتها؟
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