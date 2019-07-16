جرائم التنقيب عن الآثار من قتل الشركاء إلى ذبح أسرة

انتشرت جرائم الأسرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح ذبح الأسرة هو الحل الأسهل لدى البعض، وكما تسبب التنقيب عن الآثار فى جرائم مختلفة تسبب أيضا فى ذبح أب لأسرته كاملة

تحرير:هالة صقر ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

قديما كان المجتمع ينتفض عند حدوث جريمة قتل فى أحد الأحياء، ولكن مع زيادة جرائم القتل مع مرور السنوات، أصبح الأمر لدى البعض لا يتعدى المتابعة لتفاصيل الحادث كنوع من الفضول لمعرفة الأسباب، ومن الجرائم التى اعتاد عليها المجتمع خلال السنوات الماضية جرائم التنقيب عن الآثار التى راح ضحيتها العشرات من المواطنين، فالبعض توفى بسبب أخطاء الحفر، والبعض قتل من جانب شركائه بسبب الطمع أو الخلافات المادية، ولكن الأمر أصبح أكثر خطورة بعد تطور جرائم التنقيب لتصل إلى ذبح أحد أفراد الأسرة، بل ذبح الأسرة كاملة، وهو ما يحتاج إلى دراسة قبل أن تتفاقم جرائم الأسرة.

مدرس يذبح أسرته بسبب التنقيب استمرارا لسلسلة الجرائم الأسرية التى انتشرت فى مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، قتل رجل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم. بدأ الحادث عندما استيقظ الأب المدرس في الصباح، وحمل ساطورا، فوجد زوجته نائمة في

مدرس يذبح أسرته بسبب التنقيب

استمرارا لسلسلة الجرائم الأسرية التى انتشرت فى مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، قتل رجل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم.

بدأ الحادث عندما استيقظ الأب المدرس في الصباح، وحمل ساطورا، فوجد زوجته نائمة في غرفة بناتها فقام بضربها بلا تردد فوق رأسها عدة ضربات حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بقتل بناته الثلاث اللاتي كانت تنام أصغرهن في حضن والدتها، والأخريان على سرير بجوار سرير والدتهما، ثم اتجه إلى الغرفة الثانية وقتل نجله في أثناء نومه على سريره، وألقى بالساطور الذي يقطر منه دم أبنائه على الأرض.

وبعد ذلك توجه الأب إلى قسم أول الفيوم، ودخل لرئيس المباحث ليخبره بأنه قتل أسرته بسبب وجود خلافات بينه وبين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز الفيوم، وتلقيه تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأولاده في حالة عدم تخليه عن حصته من الآثار، فبادر بقتلهم بنفسه باستخدام ساطور قام بشرائه لذلك الغرض لاعتقاده بجدية تهديداتهم.

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جرائم التنقيب عن الأثار

يعانى المجتمع منذ سنوات بعيدة من الجرائم التى تحدث بسبب التنقيب عن الآثار، والتى انتقلت من القتل للشركاء بسبب الخلافات، أو سقوط عمال داخل الحفرة مما يؤدى إلى وفاتهم، إلى مذبحة أسرية.

أب يقتل طفلته قربانا للآثار

فى عام 2017، قام أب بقتل طفلته خنقا فى منطقة الصف، وذلك لتقديمها قربانا للجن حتى يتسنى له فتح المقبرة للتنقيب عن الآثار، وتبين من خلال معاينة المنزل وجود آثار حفر داخل المنزل.

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تاجر آثار يقتل صديقه

وفى أغسطس 2018، عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة شاب مصاب بطلق ناري ملقاة بالطريق بمركز أبو النمرس، محافظة الجيزة، وأثبتت التحريات أن السبب وراء ارتكاب الجريمة خلاف على بيع قطع أثرية بمبلغ يقترب من مليون جنيه، بين الجانى وصديقه، فأعد الجانى له كمينا، وأطلق عليه النار؛ فأرداه قتيلا.

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تاجر آثار يقتل شريكه

شهدت مدينة الصف بمحافظة الجيزة جريمة بشعة بسبب الخلاف على مجموعة من التماثيل الأثرية يقدر سعرها بنحو 10 ملايين جنيه، حصلوا عليها من خلال التنقيب، حيث قتل تاجر شريكه، ثم نشبت معركة جديدة بين أشقاء المجنى عليه والجانى راح ضحيتها اثنان.

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موظف قتل شقيقته بسبب التنقيب عن الآثار

فى أبريل 2017 قام موظف بالمعاش بقرية سرياقوس إحدى قرى مركز الخانكة التابع لمحافظة القليوبية بقتل شقيقته بسبب رفضها مساعدته فى التنقيب عن الآثار بمحافظة القليوبية، حيث استدرجها إلى منزله لتناول الطعام، ثم قام بتمزيق جسدها بمساعدة زوجته، ثم قام بإلقائها فى ترعة القرية، وبعد إلقاء القبض عليه اعترف بالواقعة.

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علماء نفس واجتماع يحللون

الدكتورة سهير فتحى أستاذ علم الاجتماع قال لـ"التحرير"، إن ظاهرة الجرائم الأسرية البشعة التى تشهدها مصر خلال هذه الفترة تحتاج إلى دراسة معمقة وتحليل من جانب بالمتخصصين للوقوف على أسبابها، ومحاولة تقديم حلول عاجلة لها.

وأشارت فتحى إلى أن جرائم التنقيب ليست حديثة، فالصراع من أجل المال والثراء قديم، ولكن عندما تصل جرائم الثراء السريع إلى ذبح أسرة كاملة، ويكون الأب هو الجانى، إذا هناك خلل كبير فى المجتمع، موضحة أن الحالة المعيشية السيئة التى يمر بها المئات من المواطنين عامل رئيسى فى العديد من الحوادث، فالضغوط النفسية التى يتعرض لها بعض الآباء بسبب الأحوال المعيشية، تؤدى إلى هذه الحالة الدموية، كما أن الرغبة فى الثراء السريع أيضا تدفع المواطنين لارتكاب الجرائم.

وأوضحت فتحى أن من أسباب الجرائم الأسرية أيضا عدم وجود وعى كافٍ لدى الأزواج، والمقبلين على الزواج، وهو ما يحتاج إلى تثقيف دائم، ومحاولات دائمة من الآباء لتقديم النصائح الأسرية لأبنائهم المقبلين على الزواج، وتعليمهم معنى الأسرة المتماسكة، ومخاطر التفكك الأسرى.

وأشارت فتحى إلى أن هوس التنقيب عن الآثار لدى بعض الأشخاص يجعلهم أشخاصا غير أسوياء، ولديهم استعداد قوى لفعل أى شيء فى مقابل الحصول على القطع الأثرية، مطالبة بضرورة تشديد العقوبة فيما يخص التنقيب عن الآثار، للتخلص من هذه الظاهرة التى حصدت أرواح العديد من المواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله عبدالعزيز أستاذ علم النفس، إن الحكم على أسباب الظاهرة دون تحليلها وعمل بحث تفصيلى حولها هو حكم عام، ولكن حادثة قتل أب لأسرته بسبب التنقيب عن الآثار، لا ينم سوى عن خلل نفسى تعرض له هذا الشخص نتيجة الهوس الذى تملكه بسبب التنقيب عن الآثار، فدفعه للتفكير بشكل عشوائى فى قتل أسرته معتقدا أنه يحميهم.

وأضاف عبدالعزيز أن الطاقة السلبية التى يكتسبها العديد من المواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا والإعلام، وكذلك الاكتئاب الذى يصيب الأفراد بسبب الضغوط النفسية والحياتية، يدفهم لارتكاب الجرائم، وهو مؤشر سيئ للغاية، لابد من نشر الطاقة الإيجابية فى المجتمع، ونشر الوعى الأسرى من خلال الوسائل التعليمية ووسائل الإعلام والآباء والمسئولين، حتى لا تتطور الظاهرة.