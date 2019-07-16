«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

الخلافات وصلت إلى طريق مسدود بين الزوجين.. أسرة الزوجة حاولت إنهاء المسألة فاستعان الزوج بشقيقه وقتل عم زوجته بعد خلافات على قائمة المنقولات الزوجية ورفض الطلاق

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.

مع دقات الساعة العاشرة مساء أول من أمس الأحد، وبينما تخلو طرقات قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر، بأقصى شمال محافظة الشرقية، كانت عدة سيارات نقل مُختلفة الأحجام تصطف أمام منزل أحد أبناء القرية، ويُدعى «وصفي»، في جلبة

مع دقات الساعة العاشرة مساء أول من أمس الأحد، وبينما تخلو طرقات قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر، بأقصى شمال محافظة الشرقية، كانت عدة سيارات نقل مُختلفة الأحجام تصطف أمام منزل أحد أبناء القرية، ويُدعى «وصفي»، في جلبة فسرها كل من رأى العربات بأنها تتبع أهل زوجته «الغضبانة» بعدما وصل الخلاف بينهما إلى طريق مسدود وبات الطلاق مسألة وقت ونهاية يتوقعها الجميع.

«جايين ناخد عفش بنتنا».. خرجت الكلمات سريعة من أحد أقارب الزوجة وأعمامها، وعلى رأسهم عم الزوجة «الريس أنور» كما يعرفه أهل الناحية، لكن صدى العبارة وردها جاء عنيفًا من الزوج وكأنه يتمسك بآخر حبال الصلح ومحاولاته، بعدما رفض في البداية، لكن مع احتدام النقاش ومشهد العربات خرج الجواب عاليًا: «طلاق مش هاطلق ومافيش حاجة هاتخرج من بيتي».

تطور الأمر سريعًا وبدأ التشابك بالأيدي بين الجانبين، وفي طرفة عين استل الزوج «شرشرة» (منجل زراعي) بمساعدة شقيقه، والذي كان حاضرًا الخلافات منذ البداية، وسدد طعنتين لعم زوجته، ليسقط الأخير على الأرض مُضرجًا في دمائه، بينما لاذ الزوج وشقيقه بالفرار من المكان فور سقوط الرجل.

تعاون أهل الزوجة والمرافقون للمُصاب على نقله بواسطة إحدى السيارات إلى مستشفى «الحسينية» المركزي، في محاولات أخيرة لإسعافه وإيقاف سيل الدماء من صدره، لكن قلبه توقف فور الوصول إلى المستشفى متأثرًا بإصابته، بعدما تأكد أن «الريس» قد فارق الحياة متأثرًا بطعنة في الصدر أودت بحياته، تاركًا خلفه سيرة عطرة بين أهل الناحية، لخصها أحدهم، ويُدعى «تامر جودة» بأن القتيل «كان صاحب واجب وأدب.. الله يرحمك يا ريس أنور».

دقائق قليلة فصلت بين وفاة عم الزوجة وإخطار بالواقعة أكد فيه المستشفى وصول المدعو «أنور عبد الستار» 49 عامًا، عامل زراعي، مُقيم بناحية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» بدائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر وأخرى بالبطن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1863 إداري صان الحجر لسنة 2019.

وتوصلت تحريات رجال مباحث مركز شرطة صان الحجر، برئاسة الرائد أحمد سليم، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة شقيق المجني عليه، ويُدعى «وصفي.إ.ال» 32 عامًا، مُزارع، وذلك بسبب خلافات بينه وبين زوجته، انتهت باستعانة المتهم بشقيقه «محمد» 33 عامًا، والتعدي على المجني عليه بواسطة «شرشرة» (منجل زراعي) كان بحوزته، حيث وجه لعم زوجته طعنتين، إحداهما بالبطن والأخرى نافذة بالصدر تسببت في مقتله.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأن الخلافات بين المجني عليه والمتهم الرئيسي (الزوج) دارت حول قائمة المنقولات الزوجية، خاصة أن أهل زوجته أحضروا عربات لتحميل أثاث الزوجية بعد وصول الخلافات بينه وبين زوجته إلى طريق مسدود، وبالعرض على نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية، أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.