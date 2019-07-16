وفاة زوجة رشوان توفيق.. والجنازة من السيدة نفسية

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

رشوان توفيق

توفيت منذ قليل زوجة الفنان رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع طويل مع المرض، وستقام الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفسية، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مكان تلقي العزاء. يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مشاركته في الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم"، من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك في العمل كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، إلى جانب أبطال نجوم المسلسل الأساسيين عبلة كامل، ورياض الخولي، ومنة فضالي، وراندا البحيري، وإيناس عز الدين، ورامي وحيد، ونرمين ماهر، وأميرة هاني، وأشرف طلبة، وهادي الجيار.

رشوان توفيق ممثل مصري، ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك حلال هذه الفترة في بطولة عدد من المسرحيات، منها: "شيء