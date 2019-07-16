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وفاة زوجة رشوان توفيق.. والجنازة من السيدة نفيسة

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
توفيت زوجة الفنان رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع طويل مع المرض، وستقام الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مكان تلقي العزاء. يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مشاركته في الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم"، من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك في العمل كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، إلى جانب أبطال نجوم المسلسل الأساسيين عبلة كامل، ورياض الخولي، ومنة فضالي، وراندا البحيري، وإيناس عز الدين، ورامي وحيد، ونرمين ماهر، وأميرة هاني، وأشرف طلبة، وهادي الجيار.
رشوان توفيق ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك حلال هذه الفترة في بطولة عدد من المسرحيات، منها: "شيء في صدري، الشوارع
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مسرحية-المتفائل (3)

«المتفائل» جديد سامح حسين على خشبة المسرح القومي

يواصل المخرج إسلام إمام بروفاته النهائية للعرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، استعدادا لافتتاح العرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة خلال الأيام القليلة المقبلة. العرض من بطولة النجم سامح حسين، والفنانين سهر الصايغ، وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وأمجد الحجار، وزكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، وعبده بكري. العمل مأخوذ عن رواية "كانديد" لفولتير، قام المخرج بإعادة صياغتها في قالب موسيقي كوميدي.
13 Reasons Why

نتفليكس تحذف مشهد انتحار بطلة مسلسل 13 Reasons Why

أعلنت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها 13 Reasons Wh، وهو المشهد الذي يصور انتحار بطلة المسلسل "هانا بيكر" والتي تجسدها النجمة الشابة كاثرين لانغفورد. ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس الاسم، قصة شابة تُنهي حياتها بقطع شرايينها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول، وتترك من خلفها لصديقها "كلاي" صندوقا بداخله مجموعة شرائط كاسيت مسجلّة، تكشف خلالها تفاصيل قصة انتحارها والأسباب التي دفعتها لذلك والأشخاص الذين ساهموا في اتخاذ القرار.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى: عملت الأغنية عشان الفلوس خلصت

حلت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج «كل يوم» المذاع عبر قناة ON E مع الإعلامي وائل الإبراشي، للحديث عن الأغنية الأخيرة التي قامت بغنائها فى فرح ابنها عبد الرحمن، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، وأصبحت «تريند» رقم واحد فى مصر والوطن العربي، وتحدثت «نشوى» بتلقائية شديدة عن الضجة التي صاحبت انتشار الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن عدم استيعابها فكرة «التريند»، كيف أصبحت في يوم وليلة منافسة قوية للفنان محمد رمضان، الذى دائما ما يحتل بأغانيه «تريند» موقع «يويتيوب»، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:
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اصالة

أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
يوسف-شريف-رزق الله (2)

عزاء يوسف شريف رزق الله الإثنين في مسجد عمر مكرم

تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، العزاء بعد غد الإثنين في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، أمس بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، وعدد من أهل الفن ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، وغيرهم، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به.
داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
شهدى-نجيب-سرور (2)

شهدي نجيب سرور.. حكم بحبسه سنة بسبب قصيدة لوالده

بعد استغاثات لإنقاذه، استسلم المترجم والمصمم شهدي نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، لمرض سرطان الرئة الذي صارعه سنوات طويلة، لتوافيه المنية في أحد مستشفيات الهند اليوم الجمعة. أسرة الفقيد طالبت مرارًا بمساعدته، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددا كبيرا من المثقفين يتعاطفون مع حالته، وحينها تواصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية. وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز محطات الراحل:
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