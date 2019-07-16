97.07 % علمي علوم.. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

التنسيق - أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت، وأن التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق. وأشارت إلى أنه سيتم فتح المعامل بالجامعات