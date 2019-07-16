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97.07 % علمي علوم.. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
التنسيق - أرشيفية
التنسيق - أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت، وأن التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق. وأشارت إلى أنه سيتم فتح المعامل بالجامعات
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السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (2)

السيسي يكرم أسرة الشهيد أحمد محمد عبد العظيم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، خلال حفل تخرج الدفعة الـ157 من معهد ضباط الصف المعلمين، والتي تحمل اسم عبد العظيم، الذي استشهد يوم 4 فبراير 2016، عن عمر يناهز 22 عاما، برتبة عريف مقاتل بسلاح الصاعقة، وجرت ترقيته عقب استشهاده إلى الرتبة الأعلى وهي رقيب مقاتل، وهو من مواليد قرية الشقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف.. جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة في العاشر لـ«التحكم في التلوث الصناعي»

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مقر جمعية «المستثمرين» بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية، في زيارة تستهدف التعريف ببرنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، وكذا تفقد عدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية، وعلى رأسها شركة «إيبيكو» لصناعة الدواء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.
احمد-الطيب

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية بالعين في باريس

أفاد الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام بإجراء عملية جراحية ناجحة بالعين، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. وغادر فضيلة الإمام الأكبر القاهرة أوائل الشهر الجارى، متوجهًا إلى ألمانيا وفرنسا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج.
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يشهد احتفال تخريج دفعة «ضباط صف» (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاحتفال بتخريج الدفعة (157) معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي إلى ساحة الاحتفال بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير، وعقب ذلك عزفت الموسيقى السلام الوطني الجمهوري.
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ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
الأولى-على-أسوان-موت-الأب-قهرة-وكسر-ضهر (2)

الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في نهاية يونيو الماضي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019 - 2020 بنظام الشرائح، وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على 3 مراحل، موضحا أن الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة في لقطاعات المختلفة، كالآتي: الطب البشري 95%، طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90%، الهندسة 80%، الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70%.
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