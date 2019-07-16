جريمة

إزالة كوبري مشاة سقط على الطريق الدولي بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
سقوط كوبري مشاة
سقوط كوبري مشاة
?شهدت منطقة وادي القمر غربي محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، سقوط كوبري مشاة تابع لشركة "إنربك" للبترول عقب اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بـ"كنتربه" في الطريق الدولي مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق في الاتجاهين دون حدوث إصابات تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط كوبري مشاه حديدي بالطريق الدولي الساحلي بعد مدخل وادي القمر باتجاه مخرج طريق برج العرب وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
من جانبه، كلف اللواء عماد يوسف رئيس حي العجمي  كل من سكرتير عام الحي ومدير إدارة الطرق، ومدير الأزمات والكوارث، بالانتقال إلى موقع الحادث وتبين من الفحص تبين سقوط كوبري مشاة تابع شركة انربك للبترول عقب اصطدام سيارة نقل تريلا به مما ادي الي توقف الطريق مما دفع إدارة المرور إلى غلق الطريق عمل تحويلة
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

8 سنين زواج ولسه بنت بنوت.. أغرب قضية طلاق بالمحاكم

قضية طلاق طويلة الأمد، حصلت "التحرير" على تفاصيلها من أرشيف أحد مكاتب المحاماة، يعود تاريخها إلى ما قبل وضع قانون الخلع بنحو 9 سنوات، بينما استغرقت الدعوى 8 سنوات كاملة فى المحاكم، وكانت ستستمر أكثر من ذلك، لدرجة أن الزوج نسى أن خطيبته القديمة ما زالت على ذمته، بينما هو تزوج وصار والدًا لثلاثة أطفال، وحينما ذكره والده ومحاميه بالقضية وسألاه: «إنت لسه عايزها فى حاجة؟» أجابهما بدهشة وضحكات تشفّى: «هى لسه قضيتها دى شغالة»، ليتنازل بعدها محاميه عن دعوى الطلاق ويتم القضاء للزوجة بالطلاق، بعد أن أوشكت على الدخول فى العقد الرابع من عمرها.
جثة

«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.
طعن-بالسكين

بركة دم.. الأمن يلاحق متهمين بقتل مسن وسحله بشبرا

تباشر النيابة العامة التحقيقات في مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 3 أشقاء ونجل عمهم في منطقة شبرا مصر، انتقاما منه بسبب خلافات قديمة بشأن اتهام المجني عليه بالتسبب في قتل والد المتهمين منذ 8 سنوات مضت، وطلبت من الجهات الأمنية سرعة القبص على باقي المتهمين الأربعة الهاربين، وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان أن الجناة استدرجوا القتيل وسحلوه أمام الأهالي بعد تهشيم رأسه ومزقوا جسده، ثم فروا هاربين إلى محافظة سوهاج، وضبط 2 من المتهمين وجار البحث عن 2 آخرين.، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
حريق-الهرم‎ (1)

حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
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إنقلاب-ثلاجة-بضائع (3)

انقلاب ثلاجة بضائع بالطريق الدولي غرب الإسكندرية

شهد طريق وادي القمر غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقب تحمل كونتتر ثلاجة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، لكن الحادث تسبب في تكدس مروري بالطريق، وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ثلاجة بضائع حمولة 40 قدم من أعلى مقطورة تريلا في الطريق الدولي، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، إلى موقع الحادث، كما وصل عدد سيارات الإسعاف، ودورية من الإدارة العامة للمرور.
القبض-على-متهم

ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.
فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
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