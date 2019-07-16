إزالة كوبري مشاة سقط على الطريق الدولي بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

سقوط كوبري مشاة

?شهدت منطقة وادي القمر غربي محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، سقوط كوبري مشاة تابع لشركة "إنربك" للبترول عقب اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بـ"كنتربه" في الطريق الدولي مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق في الاتجاهين دون حدوث إصابات تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط كوبري مشاه حديدي بالطريق الدولي الساحلي بعد مدخل وادي القمر باتجاه مخرج طريق برج العرب وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

من جانبه، كلف اللواء عماد يوسف رئيس حي العجمي كل من سكرتير عام الحي ومدير إدارة الطرق، ومدير الأزمات والكوارث، بالانتقال إلى موقع الحادث وتبين من الفحص تبين سقوط كوبري مشاة تابع شركة انربك للبترول عقب اصطدام سيارة نقل تريلا به مما ادي الي توقف الطريق مما دفع إدارة المرور إلى غلق الطريق عمل تحويلة