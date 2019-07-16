رياضة

كأس مصر ورطة اتحاد الكرة مع مدرب الفراعنة الجديد

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
منتخب مصر
منتخب مصر
كشف مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن مصير كأس مصر (2018-2019) الذي يقام خلال شهر سبتمبر في نفس فترة الأجندة الدولية، المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر المقبل. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة المسابقات كانت اتفقت مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسكيكي خافيير أجيري، على أن ينطلق معسكر الفراعنة بدون لاعبي الأندية المشاركة في كأس مصر، موضحًا أن جهاز المنتخب كان وافق على ذلك قبل أن يرحل بسبب الخروج المهين من الدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
وتابع المصدر، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ستحرص على شرح الموقف للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني من أجل الاستمرار بنفس الشكل في كأس مصر دون تأجيل أو تعديل في الجدول. وفي سياق آخر، كان قد كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن قوائم الأندية الموسم المقبل ستشمل قيد 25 لاعبا بجانب
اقرأ المزيد
تونس-ومالي‎ (2)

قرار مفاجئ من كاف بخصوص لقاء تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات. ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي، حيث خسر نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف، فيما خسرت نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.
نيكو-كوفاتش (3)

رومينيجه يطالب كوفاتش بتقبل رحلة أمريكا كما هي

خرج كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، للرد على انتقادات مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، بسبب سفر العملاق البافاري إلى الولايات المتحدة لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال رومينيجه حسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "كل المدربين الذين أشرفوا على تدريب البايرن في السنوات الأخيرة، سافروا إلى الولايات، ويجب على الجميع تقبل تلك الرحلة كما هي، فلا يوجد أي حل آخر، فنحن مضطرون للسفر إلى هناك التزامًا منا بعقودنا مع الرعاة، كما أننا نستفيد من تلك الرحلة أيضًا في جوانب تسويقية".
أشرف بن شرقي (8)

أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
مجدى-عبد-الغنى

عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
كرم-كردى (2)

نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org