كأس مصر ورطة اتحاد الكرة مع مدرب الفراعنة الجديد

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

منتخب مصر

كشف مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن مصير كأس مصر (2018-2019) الذي يقام خلال شهر سبتمبر في نفس فترة الأجندة الدولية، المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر المقبل. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة المسابقات كانت اتفقت مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسكيكي خافيير أجيري، على أن ينطلق معسكر الفراعنة بدون لاعبي الأندية المشاركة في كأس مصر، موضحًا أن جهاز المنتخب كان وافق على ذلك قبل أن يرحل بسبب الخروج المهين من الدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وتابع المصدر، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ستحرص على شرح الموقف للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني من أجل الاستمرار بنفس الشكل في كأس مصر دون تأجيل أو تعديل في الجدول. وفي سياق آخر، كان قد كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن قوائم الأندية الموسم المقبل ستشمل قيد 25 لاعبا بجانب

وتابع المصدر، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ستحرص على شرح الموقف للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني من أجل الاستمرار بنفس الشكل في كأس مصر دون تأجيل أو تعديل في الجدول.



وفي سياق آخر، كان قد كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن قوائم الأندية الموسم المقبل ستشمل قيد 25 لاعبا بجانب 5 لاعبين من مواليد 97، وأكد في تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق على ذلك، مع إخطار الأندية بالقرار الرسمي خلال ساعات قليلة.



ومن جانبه، أكد محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه تقرر بشكل رسمي إلغاء مسابقتي 97 و98 الموسم المقبل، مشيرا في تصريحات خاصة، إلى أنه تقرر الاكتفاء بمسابقات 99 و2001 و2003 و2004، موضحًا إلغاء مسابقة مواليد 1997 جاء بالاتفاق مع شوقي غريب مدرب منتخب الوطني الأوليمبي.

