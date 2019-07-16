أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

تحرير:كريم مليم ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

أشرف بن شرقي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.

وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، ثم رحل إلى الوداد البيضاوي في أغسطس 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف (من بينها هدف في مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي توج به الوداد). ورحل أشرف بن شرقي الذي يلقب بـ«ديبالا

وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، ثم رحل إلى الوداد البيضاوي في أغسطس 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف (من بينها هدف في مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي توج به الوداد).



ورحل أشرف بن شرقي الذي يلقب بـ«ديبالا المغرب» لتشابه أسلوبه مع الأرجنتيني ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى الهلال السعودي ولعب معه 7 مباريات وسجل 3 أهدافـ، ثم أعير إلى لانس ولعب معهم 16 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف.



ودوليًا شارك أشرف بن شرقي مع منتخب المغربي تحت 20 عامًا وتحت 23 عامًا، كما خاض مع منتخب المغرب الأول 8 مباريات سجل خلالها هدفًا، علمًا بأنه شارك لأول مرة مع المغرب، في 11 نوفمبر 2017، حيث دخل كبديل للمهاجم خالد بوطيب عند الدقيقة 75.

