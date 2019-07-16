رياضة

أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

تحرير:كريم مليم ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، ثم رحل إلى الوداد البيضاوي في أغسطس 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف (من بينها هدف في مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي توج به الوداد). ورحل أشرف بن شرقي الذي يلقب بـ«ديبالا
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تونس-ومالي‎ (2)

قرار مفاجئ من كاف بخصوص لقاء تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات. ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي، حيث خسر نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف، فيما خسرت نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.
نيكو-كوفاتش (3)

رومينيجه يطالب كوفاتش بتقبل رحلة أمريكا كما هي

خرج كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، للرد على انتقادات مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، بسبب سفر العملاق البافاري إلى الولايات المتحدة لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال رومينيجه حسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "كل المدربين الذين أشرفوا على تدريب البايرن في السنوات الأخيرة، سافروا إلى الولايات، ويجب على الجميع تقبل تلك الرحلة كما هي، فلا يوجد أي حل آخر، فنحن مضطرون للسفر إلى هناك التزامًا منا بعقودنا مع الرعاة، كما أننا نستفيد من تلك الرحلة أيضًا في جوانب تسويقية".
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

كأس مصر ورطة اتحاد الكرة مع مدرب الفراعنة الجديد

كشف مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن مصير كأس مصر (2018-2019) الذي يقام خلال شهر سبتمبر في نفس فترة الأجندة الدولية، المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر المقبل. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة المسابقات كانت اتفقت مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسكيكي خافيير أجيري، على أن ينطلق معسكر الفراعنة بدون لاعبي الأندية المشاركة في كأس مصر، موضحًا أن جهاز المنتخب كان وافق على ذلك قبل أن يرحل بسبب الخروج المهين من الدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
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أشرف بن شرقي (8)

الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الزمالك اقترب كثيرًا من ضم المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاد ابن شرقي من حسابات الفريق الهلالي في الموسم الجديد (2019-2020). وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الهلال تلقت عددا من العروض لكسب خدمات أشرف بن شرقي، وأشارت إلى أن العروض جاءت من الوداد البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي، إضافة إلى عرض الزمالك الذي يعد الأقوى بين العروض الثلاثة، وتتجه الإدارة الزرقاء إلى قبوله.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
الزمالك-وبيراميدز (4)

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لهذا السبب

قرر اتحاد الكرة المصري، مخاطبة نادي الزمالك غدًا الأربعاء، من أجل التعرف على موقفه من تعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في بطولة الدوري، حيث يرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك، حتى يتسنى للجنة الحكام البدء في مخاطبة اتحادات أوروبية لترشيح حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس.
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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