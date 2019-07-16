رياضة

رومينيجه يطالب كوفاتش بتقبل رحلة أمريكا كما هي

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
نيكو كوفاتش
نيكو كوفاتش
خرج كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، للرد على انتقادات مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، بسبب سفر العملاق البافاري إلى الولايات المتحدة لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال رومينيجه حسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "كل المدربين الذين أشرفوا على تدريب البايرن في السنوات الأخيرة، سافروا إلى الولايات، ويجب على الجميع تقبل تلك الرحلة كما هي، فلا يوجد أي حل آخر، فنحن مضطرون للسفر إلى هناك التزامًا منا بعقودنا مع الرعاة، كما أننا نستفيد من تلك الرحلة أيضًا في جوانب تسويقية".
وأضاف رومينيجه: "نعرف جيدًا أن الأمر ليس سهلًا على كوفاتش، فهو بحاجة للسفر 12 ساعة، إلى جانب وجود فارق في التوقيت بين الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن الجيد في الأمر أن تلك الرحلة ستنتهي قبل بداية الدوري الألماني بثلاثة أسابيع، وبالتالي سيكون لدينا الوقت الكافي للتحضير، ولن نواجه أي مشكلة في ذلك". وتابع
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قرار مفاجئ من كاف بخصوص لقاء تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات. ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي، حيث خسر نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف، فيما خسرت نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.
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أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
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كأس مصر ورطة اتحاد الكرة مع مدرب الفراعنة الجديد

كشف مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن مصير كأس مصر (2018-2019) الذي يقام خلال شهر سبتمبر في نفس فترة الأجندة الدولية، المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر المقبل. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة المسابقات كانت اتفقت مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسكيكي خافيير أجيري، على أن ينطلق معسكر الفراعنة بدون لاعبي الأندية المشاركة في كأس مصر، موضحًا أن جهاز المنتخب كان وافق على ذلك قبل أن يرحل بسبب الخروج المهين من الدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
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بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
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فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
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6 أهداف يتطلع ميسي لتحقيقها قبل الاعتزال

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، مقدمًا مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب، ومع ذلك لا تزال هناك أهداف يسعى ميسي لتحقيقها قبل الاعتزال، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، والهدف الأول هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، فبعد أن فاز باللقب الأوروبي 4 مرات من قبل، يبحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2015، أما الهدف الثاني فهو أن يصبح الهداف التاريخي للبطولة، إذ يملك في رصيده حاليا 112 هدفًا مقابل 126 هدفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر القائمة، خاصة أنه يصغر رونالدو بعامين ويملك الفرصة لتخطيه.
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ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.
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