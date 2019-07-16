رومينيجه يطالب كوفاتش بتقبل رحلة أمريكا كما هي

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

نيكو كوفاتش

خرج كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، للرد على انتقادات مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، بسبب سفر العملاق البافاري إلى الولايات المتحدة لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال رومينيجه حسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "كل المدربين الذين أشرفوا على تدريب البايرن في السنوات الأخيرة، سافروا إلى الولايات، ويجب على الجميع تقبل تلك الرحلة كما هي، فلا يوجد أي حل آخر، فنحن مضطرون للسفر إلى هناك التزامًا منا بعقودنا مع الرعاة، كما أننا نستفيد من تلك الرحلة أيضًا في جوانب تسويقية".

وأضاف رومينيجه: "نعرف جيدًا أن الأمر ليس سهلًا على كوفاتش، فهو بحاجة للسفر 12 ساعة، إلى جانب وجود فارق في التوقيت بين الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن الجيد في الأمر أن تلك الرحلة ستنتهي قبل بداية الدوري الألماني بثلاثة أسابيع، وبالتالي سيكون لدينا الوقت الكافي للتحضير، ولن نواجه أي مشكلة في ذلك". وتابع

وأضاف رومينيجه: "نعرف جيدًا أن الأمر ليس سهلًا على كوفاتش، فهو بحاجة للسفر 12 ساعة، إلى جانب وجود فارق في التوقيت بين الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن الجيد في الأمر أن تلك الرحلة ستنتهي قبل بداية الدوري الألماني بثلاثة أسابيع، وبالتالي سيكون لدينا الوقت الكافي للتحضير، ولن نواجه أي مشكلة في ذلك".



وتابع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "نرغب دائمًا في منح المدربين فرصة كافية للاستمرار مع الفريق، ونتمنى أن يحظى الفريق بموسم محلي ناجح، إلى جانب محاولة تحقيق النجاح أيضًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا".



وتطرق رومينيجه للحديث عن مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي: "هو يشعر بالراحة معنا، ولكننا لم نحسم أمر التجديد معه بعد، وعندما نمتلك لاعبا بتلك المقومات، من غير الطبيعي أن نفكر في التفريط بخدماته، خاصة أنه قادر على اللعب لسنوات عديدة".