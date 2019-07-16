نجوم يهنئون أحمد السعدني بعيد ميلاده: الأخ والصديق
يحتفل أحمد، نجل الفنان صلاح السعدني، اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة، آخرها مسلسل «زى الشمس» وشخصية (عمر) التي أحبها الجمهور خلال رمضان
تحرير:التحرير١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الفنان أحمد السعدني
يحتفل الفنان أحمد السعدني اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة والتى وصلت إلى ما يقرب من 50 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، وبدأت رحلته فى عالم الشهرة والأضواء مع والده الفنان القدير صلاح السعدني، قبل 17 عاما، من خلال مسلسل «رجل في زمن العولمة»، والذي سانده فى أولى خطواته إيمانا منه بموهبته التمثيلية التي لا يختلف عليها أحد، خاصة مع ثقل موهبته خلال السنوات الأخيرة. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: «وش إجرام، مرجان أحمد مرجان، زهرة وأزواجها الخمسة، قضية صفية، فرقة ناجي عطا الله، الكبريت الأحمر، زي الشمس».
كان أحمد السعدني أول من هنأ نفسه فى عيد ميلاده، ومداعبة جمهوره من خلال صورة نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يبدو فيها طفلًا جالسا وأمامه قالب الكيك، وعلق عليها: «أيوه أنا عندي سنة حد عنده اعتراض»، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة السعدني الصغير بعيد ميلاده، وكان على رأسهم
كان أحمد السعدني أول من هنأ نفسه فى عيد ميلاده، ومداعبة جمهوره من خلال صورة نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يبدو فيها طفلًا جالسا وأمامه قالب الكيك، وعلق عليها: «أيوه أنا عندي سنة حد عنده اعتراض»، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة السعدني الصغير بعيد ميلاده، وكان على رأسهم نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، الذي نشر له صورة على «إنستجرام» وعلق عليها: «الابن الذي أصبح نجما كل لحظة وأنت بخير».
بينما نشر النجم أمير كرارة، صورة تجمعه بأحمد السعدني على حسابه بـ«إنستجرام» وعلق عليها: «كل سنة وأنت طيب يا راجل يا طيب يا أطول واحد فينا»، كما نشرت الفنانة إيمى سالم، صورة لها مع أحمد السعدني وعلقت عليها: «كل سنة وأنت أخويا وصاحبي وحبيبي، كل سنة واحنا قريبين من بعض، كل سنة واحنا جنب بعض في كل حاجة، بقالي سنين أعرفك وكل سنة باحبك فيها أكتر من اللي قبلها، ربنا يجمعنا دايما في الخير ويكتر الفرحة في حياتك ويخليلك ولادك وكل اللى بتحبهم ويبارك لك في صحتك ورزقك، كل سنة وأنت من أحسن وأطيب الناس اللي دخلت حياتي، كل سنة وأنت my sa3sa3».
ونشرت الممثلة الشابة هنادى مهنا، صورة لها مع الفنان أحمد السعدني من أمام برج إيفل، وعلق عليها: «كل سنة وأنت طيب أخي» ليرد عليها سريعًا: «هنودي بحبك»، كما حرص الفنان أحمد رزق، على تهنئة أحمد السعدني، حيث نشر صورة لهما على حسابه بـ«إنستجرام» وعلق عليها: «سنة حلوة يا جميل».
ووسط كل المهنئين لأحمد السعدني، اختفت الفنانة مى عز الدين، ولم تهنئه بعيد ميلاده؛ وهو ما أثار فضول الكثير من الجمهور، والذي تساءل عن سبب عدم وجوده معه، وهل هناك مشكلة بينهما، خاصة أن الثنائي تربطهما علاقة صداقة قوية، لدرجة أن البعض يعتقد أن هناك قصة حب بينهما، ولكن أحمد ومى دائما ما ينفيان تلك الشائعات ويؤكدان أنهما صديقان فقط، (اقرأ أيضا| مي عز الدين لأحمد السعدني: «صاحبي وأخويا وابني»).
جدير بالذكر أن الفنان أحمد السعدني، قد حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضاني الماضى من خلال دور "عمر" بمسلسل «زي الشمس» بطولة دينا الشربيني، حيث لعب دور الرجل الوسيم الذى نجح فى أن يخدع الأختين ويوقعهما فى غرامه، وأشاد الجميع بأدائه وظهوره المميز فى المسلسل.