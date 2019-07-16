نجوم يهنئون أحمد السعدني بعيد ميلاده: الأخ والصديق

يحتفل أحمد، نجل الفنان صلاح السعدني، اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة، آخرها مسلسل «زى الشمس» وشخصية (عمر) التي أحبها الجمهور خلال رمضان

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الفنان أحمد السعدني

يحتفل الفنان أحمد السعدني اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة والتى وصلت إلى ما يقرب من 50 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، وبدأت رحلته فى عالم الشهرة والأضواء مع والده الفنان القدير صلاح السعدني، قبل 17 عاما، من خلال مسلسل «رجل في زمن العولمة»، والذي سانده فى أولى خطواته إيمانا منه بموهبته التمثيلية التي لا يختلف عليها أحد، خاصة مع ثقل موهبته خلال السنوات الأخيرة. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: «وش إجرام، مرجان أحمد مرجان، زهرة وأزواجها الخمسة، قضية صفية، فرقة ناجي عطا الله، الكبريت الأحمر، زي الشمس».

كان أحمد السعدني أول من هنأ نفسه فى عيد ميلاده، ومداعبة جمهوره من خلال صورة نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يبدو فيها طفلًا جالسا وأمامه قالب الكيك، وعلق عليها: «أيوه أنا عندي سنة حد عنده اعتراض»، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة السعدني الصغير بعيد ميلاده، وكان على رأسهم