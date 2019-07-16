8 سنين زواج ولسه بنت بنوت.. أغرب قضية طلاق بالمحاكم

عقد عليها ولم يدخل بها بسبب الخلافات ووالدها باشر الدعوى فى القضية وتدوولت في المحاكمة طوال سنوات.. العريس: «ماعرفش إنها لسه على ذمتى أنا اتجوزت وعندي 3 عيال»

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

ندم

قضية طلاق طويلة الأمد، حصلت "التحرير" على تفاصيلها من أرشيف أحد مكاتب المحاماة، يعود تاريخها إلى ما قبل وضع قانون الخلع بنحو 9 سنوات، بينما استغرقت الدعوى 8 سنوات كاملة فى المحاكم، وكانت ستستمر أكثر من ذلك، لدرجة أن الزوج نسى أن خطيبته القديمة ما زالت على ذمته، بينما هو تزوج وصار والدًا لثلاثة أطفال، وحينما ذكره والده ومحاميه بالقضية وسألاه: «إنت لسه عايزها فى حاجة؟» أجابهما بدهشة وضحكات تشفّى: «هى لسه قضيتها دى شغالة»، ليتنازل بعدها محاميه عن دعوى الطلاق ويتم القضاء للزوجة بالطلاق، بعد أن أوشكت على الدخول فى العقد الرابع من عمرها.

كل هذه السنوات وهذا الشقاء للزوجة صاحبة الحظ العثر، وهى ما زالت «بنت بنوت»، إذ إن خلافاتها مع زوجها تمت بمجرد عقد القران، قبل الشروع فى إقامة حفل العرس الذى لم يتم مطلقًا، وما يزيد من الأسف فى القضية أن الشاب والفتاة جمعهما حب وتمسك كل منهما بالآخر، بينما كان والدها معارضًا لتلك الزيجة،