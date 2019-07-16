جريمة

8 سنين زواج ولسه بنت بنوت.. أغرب قضية طلاق بالمحاكم

عقد عليها ولم يدخل بها بسبب الخلافات ووالدها باشر الدعوى فى القضية وتدوولت في المحاكمة طوال سنوات.. العريس: «ماعرفش إنها لسه على ذمتى أنا اتجوزت وعندي 3 عيال»
تحرير:سماح عوض الله ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
ندم
ندم
قضية طلاق طويلة الأمد، حصلت "التحرير" على تفاصيلها من أرشيف أحد مكاتب المحاماة، يعود تاريخها إلى ما قبل وضع قانون الخلع بنحو 9 سنوات، بينما استغرقت الدعوى 8 سنوات كاملة فى المحاكم، وكانت ستستمر أكثر من ذلك، لدرجة أن الزوج نسى أن خطيبته القديمة ما زالت على ذمته، بينما هو تزوج وصار والدًا لثلاثة أطفال، وحينما ذكره والده ومحاميه بالقضية وسألاه: «إنت لسه عايزها فى حاجة؟» أجابهما بدهشة وضحكات تشفّى: «هى لسه قضيتها دى شغالة»، ليتنازل بعدها محاميه عن دعوى الطلاق ويتم القضاء للزوجة بالطلاق، بعد أن أوشكت على الدخول فى العقد الرابع من عمرها.
كل هذه السنوات وهذا الشقاء للزوجة صاحبة الحظ العثر، وهى ما زالت «بنت بنوت»، إذ إن خلافاتها مع زوجها تمت بمجرد عقد القران، قبل الشروع فى إقامة حفل العرس الذى لم يتم مطلقًا، وما يزيد من الأسف فى القضية أن الشاب والفتاة جمعهما حب وتمسك كل منهما بالآخر، بينما كان والدها معارضًا لتلك الزيجة،
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ندم

«مأساة نورا».. قصة زواج انتهى بطفلين وفضيحة وتهديد

أحلام وردية عاشتها نورا ذات الـ23 عاما حينما تقدم "سمير" لخطبتها من أبيها، طارت فرحا، فالعريس وسيم وفى نفس الوقت ميسور الحال، وإن كانت لا تعرف له مصدر رزق محددا، فهو يقول إنه يتاجر فى كل شيء، بعد سنة تقريبا عقد سمير قرانه على مريم، عاش الاثنان فى سعادة غامرة، إذ أغدق عليها من المال ولبى كل طلباتها، وفى المقابل تمتع هو بشبابها وأنوثتها وجمالها الأخاذ، حتى عرفت الخلافات طريقا إلى منزل الزوجية السعيد، بعد أن توجت سنوات الزواج بطفلين ملكا كل حياتها، لكنها لم تعرف تفسيرا لشعور غريب انتابها كأن شيئا يطاردها بأن المستقبل يحمل شرا ما سيغير مصيرهما.
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المؤبد لعاطل هتك عرض موظفة في عيادة بالمنتزه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد للمدعو "ر.ط.إ"، عاطل، وذلك في اتهامه بهتك عرض موظفة استقبال بعيادة خاصة وسرقتها. تعود الواقعة في القضية رقم 40729 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بقيام شخص بهتك عرض موظفة استقبال داخل عيادة خاصة بدائرة القسم.
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إزالة كوبري مشاة سقط على الطريق الدولي بالإسكندرية

?شهدت منطقة وادي القمر غربي محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، سقوط كوبري مشاة تابع لشركة "إنربك" للبترول عقب اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بـ"كنتربه" في الطريق الدولي مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق في الاتجاهين دون حدوث إصابات تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط كوبري مشاه حديدي بالطريق الدولي الساحلي بعد مدخل وادي القمر باتجاه مخرج طريق برج العرب وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
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«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.
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طلاق

زوجة للقاضي: "سابني لجاري".. وأخرى: بيلعب مع العيال

داخل إحدى قاعات محكمة "زنانيري"، وقفت الزوجة العشرينية وسط زحام العابسين والمهمومين، ترتدى ملابس سوداء فوقها "شال" كحلى اللون، قبضت بيدها المرتعشة على أطرافه بإحكام، ممسكة بيدها حافظة مستندات باهتة اللون كوجهها تحوى أوراق دعوى طلاق التى أقامتها بعد أشهر قليلة من زواجها، وقفت صامتة، تقذف بين الحين والأخر زوجها القابع على كرسى خشبى أمام منضدة مستديرة، بنظرات غاضبة، وتنتظر الإذن لها بالمثول أمام القاضى لتحكي له معاناتها مع زوجها، بعد أن تم سبّها أمامه دون أن يدافع عنها، وتأكدت أن زوجها جبان يخاف من أي شيء ولأتفه الأسباب.
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اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»

جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثال حجرى منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعواها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، ترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنًا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وأصبح موصوماً بين أهله وجيرانه برائحته الكريهة، وعدم قدرتها على التعايش معه.
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«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»

بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.
طلاق

زوجة للقاضي: «بيضربني بسبب أمه».. وأخري: عايز يجهضني

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة في مصر الجديدة.. جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنًا، وكأنها تمثالًا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها.
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