خطوات ومحاذير.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني
تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق الإنترنت وهو خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الرسمي.. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة لكل مرحلة
١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
التنسيق - أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
طرق التقديم- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.أماكن خدمة التنسيق الإلكتروني- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية
- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg
- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.
أماكن خدمة التنسيق الإلكتروني
- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
مواعيد إدخال الرغبات
- المعامل المتاحة بالجامعات: يتم فتحها اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
- الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات: سيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساءً في أخر يوم للمرحلة (25 يوليو المقبل).
تعليمات مهمة
- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.
- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم.
- لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة)، والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام، وبدون وجود أي أخطاء.
- في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.
خطوات التسجيل
- قم بالدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد.
- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.
قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار، إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
- يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
- تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.
طرق التعرف على نتيجة الترشيح
- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.
- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.
مزايا خدمة التنسيق الالكتروني
- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.
- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعدد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.
- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء، إذ يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.
- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.
تسهيلات واجراءات مستحدثة
- تم إنشاء عدد من الجامعات واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وربط التعليم بسوق العمل.
- صدرت قرارات بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي 2019/2020، لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي.
- تم إلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017، وذلك إعلاء لاحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية العليا.
- يحدد المجلس الأعلى للجامعات الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية فى العام الجامعي2019/2020 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها (العلمية - الأدبية) عام 2019 عن طريق مكتب التنسيق، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة، والاعتبارات والمبادئ الأساسية التى استقر عليها المجلس الاعلى للجامعات.
في حالة وجود أي استفسارات يمكن الاتصال على الخط الساخن: 19468