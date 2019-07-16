رياضة

إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط في الجبلاية

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط بسبب الهجوم على لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمت قائمة الحكام كلًا من: أسامة إسماعيل وأحمد مقبل ومحمد ربيع وجلال أحمد وعدي إبراهيم وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق. ويتولى وجيه أحمد، مهام رئيس لجنة الحكام، حتى انتهاء منافسات الدوري الممتاز (2018-2019)، على أن يتقدم بعدها باستقالته، ويتم تشكيل اللجنة مجددا وفقا للوائح، واختيار لجنة جديدة تدير مسابقة الدوري المحلي في الموسم الجديد تحكيميا.
وتولى وجيه أحمد، مهام رئيس لجنة الحكام، خلفًا لعصام عبد الفتاح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بعد استقالته من مجلس الجبلاية، وذلك عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، أن اتحاد الكرة
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بأموال جريزمان.. أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم توتنهام

يرغب نادي أتليتكو مدريد الإسباني في ضم الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي كيران تريبير، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وخاض تريبير البالغ من العمر 28 عامًا، 16 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وشارك في 36 مباراة مع السبيرز الموسم الماضي، ومن بينها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ولا يمانع مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو بيع تريبير والذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لإنجلترا، خاصة أن السبيرز يملك كل من سيرجي أورير وكايلي والكر بيترز في نفس مركزه.
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مصر تكتسح أستراليا في مونديال اليد للشباب

استهل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الثلاثاء، على حساب أستراليا بنتيجة 44- 17، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وتواجه مصر في المباراة المقبلة نيجيريا غدًا الأربعاء، على أن تواجه السويد يوم 19 يوليو وكوريا الجنوبية يوم 20 يوليو، وتختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 22 يوليو.
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قرار مفاجئ من كاف بخصوص لقاء تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات. ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي، حيث خسر نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف، فيما خسرت نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.
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توابع الخروج من الكان.. استقالة جديدة في اتحاد الكرة

قرر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه بعد استقالته من مجلس الجبلاية، وذلك عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. واستقر الاتحاد على تكليف وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام، برئاسة اللجنة مؤقتا بعد اعتذار عبد الفتاح عن عدم الاستمرار، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، أن اتحاد الكرة برر اعتذار عبد الفتاح باحترام موقف مجلس الإدارة بتقديم الاستقالة الجماعية.
عمرو وردة

عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
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صحفي نيجيري لصلاح: دفاعك عن وردة يشوه صورة الفراعنة

رد الصحفى النيجيري أوساسو أبييوانا على تغريدة محمد صلاح نجم منتخب مصر، التى دافع فيها عن زميله عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الذي تم استبعاده، ظهر الأربعاء، من المعسكر، بعد بيان أصدره اتحاد الكرة نتيجة التصرفات غير المسؤولة للاعب. وجاء رد أوساسو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على تغريدة صلاح قائلا:" أنت أحد رموز مصر، ولهذا السبب يجب أن تختار كلامك وأفعالك بعناية فائقة". وأضاف الصحفى النيجيرى متسائلا: "هل تعتقد أن أفعال وردة ضد المرأة يمكن أن تغتفر أو تغير هذا الفعل المشؤوم، أنا أعتقد أنه يتطلب مساعدة نفسية".
عمرو وردة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
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