إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط في الجبلاية

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

اتحاد الكرة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط بسبب الهجوم على لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمت قائمة الحكام كلًا من: أسامة إسماعيل وأحمد مقبل ومحمد ربيع وجلال أحمد وعدي إبراهيم وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق. ويتولى وجيه أحمد، مهام رئيس لجنة الحكام، حتى انتهاء منافسات الدوري الممتاز (2018-2019)، على أن يتقدم بعدها باستقالته، ويتم تشكيل اللجنة مجددا وفقا للوائح، واختيار لجنة جديدة تدير مسابقة الدوري المحلي في الموسم الجديد تحكيميا.

وتولى وجيه أحمد، مهام رئيس لجنة الحكام، خلفًا لعصام عبد الفتاح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بعد استقالته من مجلس الجبلاية، وذلك عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، أن اتحاد الكرة

وتولى وجيه أحمد، مهام رئيس لجنة الحكام، خلفًا لعصام عبد الفتاح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بعد استقالته من مجلس الجبلاية، وذلك عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، أن اتحاد الكرة برر اعتذار عصام عبد الفتاح، باحترام موقف مجلس الإدارة بتقديم الاستقالة الجماعية.



وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على يد منتخب جنوب إفريقيا.

