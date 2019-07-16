محافظ بني سويف يهدي «ثانية الثانوية» تابلت ومكافأة

تحرير:محمد حفيظ ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

محافظ بني سويف يهدي «ثانية الثانوية» تابلت ومكافأة

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الطالبة أميرة سمير كامل الحاصلة على المركز الثاني مكرر علمي علوم بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك لتكريمها على تفوقها ونبوغها العلمي، وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية وجهاز تابلت تقديرا لها على ما صنعته لنفسها ولأسرتها ومحافظتها بني سويف، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم وأسرة الطالبة، وتبادل محافظ بني سويف الحديث مع الطالبة محفزا إياها على مزيد من التفوق والنبوغ وأن تصقل مهاراتها وتنمي مواهبها لضرورة ذلك في بناء وتكوين شخصيتها.

وقال المحافظ للطالبة، إن هذه الفترة التي تشهد اهتماماً واضحاً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وبناء الشخصية المصرية المتكاملة، حيث يعد ذلك فرصة كبيرة لها ولأمثالها من شباب وشابات المستقبل لاستثمار هذا التوجه نحو بناء جيل عصري، قائلا لها الوصول للتفوق أسهل من المحافظة والاستمرار