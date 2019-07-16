سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

محافظ بني سويف يهدي «ثانية الثانوية» تابلت ومكافأة

تحرير:محمد حفيظ ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
محافظ بني سويف يهدي «ثانية الثانوية» تابلت ومكافأة
محافظ بني سويف يهدي «ثانية الثانوية» تابلت ومكافأة
استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الطالبة أميرة سمير كامل الحاصلة على المركز الثاني مكرر علمي علوم بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك لتكريمها على تفوقها ونبوغها العلمي، وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية وجهاز تابلت تقديرا لها على ما صنعته لنفسها ولأسرتها ومحافظتها بني سويف، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم وأسرة الطالبة، وتبادل محافظ بني سويف الحديث مع الطالبة محفزا إياها على مزيد من التفوق والنبوغ وأن تصقل مهاراتها وتنمي مواهبها لضرورة ذلك في بناء وتكوين شخصيتها.
وقال المحافظ للطالبة، إن هذه الفترة التي تشهد اهتماماً واضحاً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وبناء الشخصية المصرية المتكاملة، حيث يعد ذلك فرصة كبيرة لها ولأمثالها من شباب وشابات المستقبل لاستثمار هذا التوجه نحو بناء جيل عصري، قائلا لها الوصول للتفوق أسهل من المحافظة والاستمرار
اقرأ المزيد
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: إيقاف نظام «صرف الخبز» 10 ساعات للصيانة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف نظام "الخبز والتموين للبطاقات الذكية" لمدة 10 ساعات فقط، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بالنظام. وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف النظام اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

خطوات ومحاذير.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
التغلب-على-حر-الصيف

الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا.. و23 مدينة +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
تقديم-فى مكتب-التنسيق (1)

97.07 % علمي علوم.. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
الأولى-على-أسوان-موت-الأب-قهرة-وكسر-ضهر (2)

الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org