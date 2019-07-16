هل يخسر جونسون منصب تيريزا ماي بسبب عدائه للإسلام؟

أدى الكشف عن انتقادات بوريس جونسون المرشح لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، للإسلام وعالمه، إلى حالة من الغضب في مجتمعه المقبل على استحقاق سياسي هام.

تحرير:محمود نبيل ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

بوريس جونسون

لم يتوقع بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، والمرشح الأول للفوز برئاسة حزب المحافظين والحكومة في المملكة المتحدة، أن بعض كتاباته منذ ما يزيد عن عقد قد تثير ضجة واسعة في المجتمع البريطاني، والذي يُقبل على استحقاقه السياسي الخطير. جونسون، الذي يصفه البعض بأنه المرشح الأكثر حظًا في الفوز برئاسة الحكومة، قد يواجه أزمات اجتماعية عنيفة في بريطانيا، بعد الكشف عن بعض الكتابات التي تهكم من خلالها على الدين الإسلامي في شتى أنحاء العالم، متهمًا إياهم بالتخلف عن ركب الحضارة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن بوريس جونسون تعرض لانتقادات شديدة بعدما تم الكشف عن آرائه الخاصة بالإسلام والدول التي تدين به حول العالم، زاعمًا أنه السبب فيما وصفه بتخلفها عن ركب حضارة الغرب، والذي سبقهم بقرون طويلة من الزمان. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»