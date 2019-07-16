البناء دون تراخيص.. ذريعة إسرائيل لهدم «الخليل»

قوات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لهدم وتدمير المنشآت الفلسطينية وأصبحت سياسة الهدم مسلسلا لا تنتهي حلقاته، أحدثها عمليات هدم وتدمير الأراضي شرق الخليل

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

"الهدم" سياسة تنتهجها إسرائيل منذ القدم للقضاء على كل ما هو فلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية، ورفع الاحتلال خلال الآونة الأخيرة من وتيرة هدم منازل المقدسيين. وعمدت إلى إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم، أو تحمل تكاليف الهدم من قبل جرافات الاحتلال، ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دمرت ما يقرب من 50 ألف مبنى فلسطيني، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حجج واهية واستمرارا لتلك السياسة وتواصل مسلسل الهدم وفي انتهاك جديد، قام الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، بعمليات هدم وتدمير الأراضي شرق الخليل، واستخدمت قوات الاحتلال جرافات كبيرة في عمليات الهدم. قوات الاحتلال بدأت بهدم بركة زراعية كبيرة في منطقة وادي الغروس، الواقعة بين مستوطنتي: "خارصينا" و"كريات

حجج واهية

واستمرارا لتلك السياسة وتواصل مسلسل الهدم وفي انتهاك جديد، قام الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، بعمليات هدم وتدمير الأراضي شرق الخليل، واستخدمت قوات الاحتلال جرافات كبيرة في عمليات الهدم.



قوات الاحتلال بدأت بهدم بركة زراعية كبيرة في منطقة وادي الغروس، الواقعة بين مستوطنتي: "خارصينا" و"كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

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وبحسب وكالة "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة مصطحبة آلياتها الثقيلة "جرافات وبواجر" وهدمت بركة مياه بسعة 4500 كوب تقريبا، تستعمل لري المزروعات، وتعود ملكيتها للمواطن زايد الجعبري وعائلته، وذلك بحجة أنها تقع في المنطقة المسماة "c"، كما تذرعت بحجة البناء دون تراخيص.

ومنعت القوات الإسرائيلية السكان من الاقتراب والدخول إليها، وشرعت الجرافات في عمليات هدم لمنشآت سكنية وزراعية وتدمير بركات وتجريف لأراض زراعية شرق الخليل.



قوات الاحتلال قامت بالاعتداء بالضرب على الأهالي والصحفيين والنشطاء، أثناء وجودهم في المكان، وشتمتهم بألفاظ نابية، ودارت مشاجرات بالأيدي دارت بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال.

وذكر أهالي المنطقة أن قوات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لهدم وتدمير كل ما هو فلسطيني، موضحين أن المنطقة المقامة عليها البركة "مسموح إنشاء أي مشاريع زراعية فيها، حتى حسب قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي".



ونوه أصحاب البركة بأنهم عملوا على تجميع ما يستطيعون من مياه الأمطار خلال العام الماضي في البركة، التي هدمها الاحتلال، للاستفادة منها في فصل الصيف، وإن الآلاف من شتلات مزروعاتهم "بندورة وخيار" معرضة للتلف حاليا بسبب هدم مصدر المياه الوحيد لها.



لم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية على الهدم والتدمير، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين بعد عملية دهم وتفتيش.

الهدم الذاتي

وشهدت الآونة الأخيرة، قرارات من أجل تفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين، بتسليمهم قرارات تقضي بالهدم، بينما يستسلم كثير من المقدسيين لهذه السياسة، باختيارهم هدم منازلهم بأيديهم، عوضًا عن سياسة الاحتلال الإجبارية بالهدم مقابل تكاليف باهظة.

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وتضاعفت هذه الحالة في شهر فبراير الماضي، بقيام سلطات الاحتلال بإصدار قرارات للفلسطينيين في القدس، تجبرهم بالهدم مقابل مبالغ مالية باهظة، أو قيام المقدسيين بالهدم بأنفسهم.



وطبقت إسرائيل سياسة "الهدم الذاتي" مؤخرا على المقدسي حسام العباسي، ليجنب نفسه تكاليف الهدم إذا ما نفذته جرافات بلديات الاحتلال، ليضاف ذلك إلى مصيبته في خسارة المنزل.





دهس طفل

شهدت "الخليل" أيضا استشهاد طفل (7 سنوات) منتصف ليل أمس غرب الخليل، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن.



وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب من مستوطنة "أدورة" غرب الخليل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث أعلن عن استشهاده بعد منتصف الليل.



وبحسب المعلومات فإن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب من مستوطنة "أدورة" المقامة على أراض فلسطينية غرب الخليل، والمحاذية لمكان سكنه وتم نقله إلى أحد المشافي، حيث أعلن عن استشهاده في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.



ووثقت مصادر فلسطينية 43 عملية دهس نفذها مستوطنون على الطرق الالتفافية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 33 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات، بالإضافة إلى دهس 42 رأسا من الماشية، مما أدى إلى نفوقها في الحال، وفقا لـ"قدس برس".

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، استنكرت هذه الجريمة الإسرائيلية، وأكد هانى الأشقر عضو اللجنة السياسية للحركة أن استشهاد "الطفل ذبانية" سيزيد من إصرار الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده على الاستمرار بنهج المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية مهما بلغ القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال.

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وحمل الأشقر الاحتلال المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة، مستنكرا الموقف الرسمى الصامت تجاه هذه المجازر بحق الأطفال والشيوخ والنساء في الضفة الغربية.

تحطم طائرة إسرائيلية

وبالتزامن مع أحداث الخليل، أعلن جيش الاحتلال اليوم، عن تحطم طائرة مسيرة في قطاع غزة خلال قيامها بمهمة روتينية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي اعترف بتحطم طائرة عسكرية مسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم خلال مهمة روتينية".

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من جهتها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صباح اليوم، على طائرة تصوير إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" كانت تحلق في سماء منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونجحت المقاومة في إصابة الطائرة وإسقاطها والاستيلاء عليها.