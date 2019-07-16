لراغبي كليات الطب.. ثلاثة محاذير لعدم التعرض للنصب

نقابة الأطباء تحذر أولياء الأمور والطلاب من الالتحاق بكليات لا تمتلك مستشفى جامعيا.. وخريجو كلية العلوم الطبية ليسوا أطباء.. ودراسة الأحياء والفيزياء شرط القيد بالنقابة

تحرير:أحمد صبحي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

أزمة تتجدد كل عام، مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وانتظار الأهالي نتيجة تنسيق الكليات، خاصة كلية الطب البشري، فنقابة الأطباء لا تزال ترى أنه ليس من حق خريجي كلية العلوم الطبية الانضمام لأي من نقابات المهن الطبية. عدم الاعتراف بخريجي كلية العلوم الطبية لم يكن هو الأزمة الوحيدة التى يتم تصديرها كل عام، من قبل نقابة الأطباء، فخريجو المدارس الثانوية الخارجية باتوا فى صدام مع النقابة، والتى حددت مواد بعينها يجب على الطالب دراستها ليتم قبوله بإحدى كليات الطب فى مصر.

دراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء شرط القبول في نقابة الأطباء نقابة الصيادلة أصدرت بيانا قالت فيه إنه مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المعادلة، وهي الفترة التى يتم البحث خلالها عن الكلية الحلم "الطب" فى الكليات الخاصة، سواء في الداخل أو الخارج. وحذرت النقابة من الوقوع فى خطأ

دراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء شرط القبول في نقابة الأطباء

نقابة الصيادلة أصدرت بيانا قالت فيه إنه مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المعادلة، وهي الفترة التى يتم البحث خلالها عن الكلية الحلم "الطب" فى الكليات الخاصة، سواء في الداخل أو الخارج.

وحذرت النقابة من الوقوع فى خطأ قد يتسبب في رفض النقابة الاعتراف بالخريج وعدم قيدة بالنقابة، مشيرة إلى أنها "نقابة الأطباء"، تعيد التحذير والإنذار لكل الطلاب وأولياء أمورهم قبل الالتحاق بكليات لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب، وهو ما قد يتسبب في رفض قيد خريجيها بالنقابة.

وأشارت إلى أنها حددت بعض الشروط والتى تم التصويت عليها فى الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة أطباء مصر، كقواعد لقبول قيد خريجي كليات الطب الأجنبية والخاصة، والتي اشترطت دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، مطالبة الخريجين بتقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي، أو ما يثبت دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

كما اشترطت النقابة عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة عن 5%، ويتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 وما بعدها.

رفض قيد خريجي الكليات التى تمتلك مستشفى جامعيا

اشتراط دراسة بعض المواد للالتحاق بكليات الطب لم يكن هو الأزمة الوحيدة، فالنقابة أكدت أنها لن تقبل قيد أي خريج من كليات الطب التى لا تمتلك مستشفى جامعيا ملكا خاصا للكلية، وبعدد أسرة يتناسب مع أعداد الطلاب يشمل جميع التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية وذلك للكليات التى لم تبدأ العمل حتى الآن.

أما فيما يتعلق بالكليات التي بدأت الدراسة بها، فتعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه لن يتم قيد خريجيها.

بعض الكليات توهم الأهالي بأشياء غير حقيقية

الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن نقابة المهن الطبية ترفض تسجيل خريجي كليات العلوم الطبية، مشيرا إلى أن كليات العلوم الطبية لا تخرج أطباء، لكنها تخرج أعضاء يعملون فى العمل الصحي، ولا أحد ينكر أهميتهم أو الدور الذي يقومون به، لكن يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية.

وحمل الطاهر فى تصريحات لـ"التحرير" المسئولية لبعض الكليات الخاصة والتى تسعى دائما لزيادة أرباحها على حساب الأهالي والطلاب، لخداعهم وإيهامهم بأن أبناءهم سيكونون أطباء أو إخصائيين، مؤكدا أن هذا كلام غير حقيقي بالمرة.

وحول التحاق الطلاب بكليات الطب الأجنبية، حذر الطاهر أولياء الأمور من التعرض للخداع، فنقابة الصيادلة حددت شروطا يجب توافرها لقيد خريج الجامعات الخاصة والأجنبية، كعضو بنقابة الأطباء، قائلا ليس من المعقول أن يتم قيد طالب شعبة أدبي فى الثانوية العامة ولم يدرس المواد العلمية، مطالبا بمزيد من الضوابط حول كليات الطب الخاصة، لأن الأمر لا يستدعي أي إهمال، ففي النهاية سنكون أمام شخص غير مؤهل علميا للتعامل مع المريض في الشارع المصري.



