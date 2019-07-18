زيت نخالة الأرز.. يعالج حب الشباب والبقع الداكنة

تساعد خصائص الترطيب التي يتميز بها زيت نخالة الأرز في معالجة البشرة الجافة، والإكزيما، وبعض الحالات المرضية الأخرى المرتبطة بجفاف الجلد مثل الطفح الجلدي
ارتفعت حالات الإصابة بالكوليسترول في الوقت الحالي بشكل كبير، وذلك نتيجة لاتباع بعض الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى المعادن والفيتامينات الهامة والألياف الغذائية، بجانب ارتفاع الدهون غير الصحية، والزيوت المهدرجة، لذا يجب الاعتماد على الزيوت الطبيعية بشكل عام في حياتنا لتقليل نسب الخطورة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كما يوجد أيضًا زيت نخالة الأرز أو زيت الأرز (يتم استخراجه من القشرة الخارجية للأرز)، نقلًا عن "stylecraze".
من الهام التعرف على الزيوت التي يجب استخدامها في الطهي، وهذا ليس فقط لأنها تعطي مذاقًا للطعام، ولكن أيضًا تؤثر على صحتك، فوضحت بعض الدراسات أن جودة زيت الطهي تحدد التأثير على الصحة على المدى الطويل، لذا ينصح باستخدام زيت نخالة الأرز بدلًا من الزيوت الأخرى، حيث إنه يتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة،
من الهام التعرف على الزيوت التي يجب استخدامها في الطهي، وهذا ليس فقط لأنها تعطي مذاقًا للطعام، ولكن أيضًا تؤثر على صحتك، فوضحت بعض الدراسات أن جودة زيت الطهي تحدد التأثير على الصحة على المدى الطويل، لذا ينصح باستخدام زيت نخالة الأرز بدلًا من الزيوت الأخرى، حيث إنه يتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة، ومواد كيميائية أخرى تتمثل في توكوفيرولس وتوكوترينول، فكل منهما يحمل خصائص فيتامين E، ومعظم الفوائد التي يقدمها الزيت تأتي من هذه المكونات، وما يلي بعض منها:
1- التعزيز من صحة القلب
يعرف زيت نخالة الأرز بأنه صديق للقلب فيما يتعلق بالصحة، فهو يعمل على التقليل من معدلات الكوليسترول، وذلك بفضل وجود معدلات عالية من oryzanol وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، في الواقع يعمل على التقليل من امتصاص الكوليسترول، ويقلل من معدلاته في الدم، كما أن الزيت يعتبر مزيجا قويا من الدهون غير المشبعة والدهون الأحادية، ووضحت دراسة إيرانية أن تناول زيت نخالة الأرز كجزء من نظام غذائي صحي يقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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2- هام لمرضى السكري
أثبتت بعض الدراسات أن زيت نخالة الأرز يقلل من مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 30%، كما اعتبرت العديد من المصادر زيت نخالة الأرز أفضل طعام غني بالعناصر الغذائية على الكوكب.
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3- المساعدة في فقدان الوزن
بجانب أنه يتميز بالتقليل من معدلات الكوليسترول في الدم، فهو يساعد أيضًا في التقليل من الوزن، إضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على التعزيز من عملية الأيض، وتسهم أيضًا في فقدان الوزن بشكل صحي.
4- يعالج البقع الداكنة
يعمل على التقليل من البقع الداكنة التي تظهر بشكل كبير في الوجه، كما يساعد في معالجة الانتفاخات حول العينين.
5- معالجة الإكزيما
تساعد خصائص الترطيب التي يتميز بها زيت نخالة الأرز في معالجة البشرة الجافة، والإكزيما، وبعض الحالات المرضية الأخرى المرتبطة بجفاف الجلد مثل التهاب الجلد، وحتى الطفح الجلدي يمكن علاجه أيضًا بزيت نخالة الأرز.
6- معالجة حب الشباب
يحتوي زيت نخالة الأرز على الأحماض الزيتية واللينولية، لذا تتميز بفاعلية كبيرة في علاج حب الشباب، وذلك لأن البشرة المعرضة لحب الشباب عادة ما تعاني من نقص في حمض اللينوليك، كما يحتوي هذا الزيت على حمض النخيل، وهو حمض دهني أساسي من أجل بشرة صحية سليمة.
7- تأخير علامات الشيخوخة
ترتبط فاعليته في هذه الفائدة إلى وجود معدلات عالية من مركب سكوالين، الذي يعمل على شد البشرة والتعزيز أيضًا من صحتها، ونتيجة لذلك يتأخر ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد، فهو يقوم بفاعلية عالية في الترطيب الطبيعي.
8- التعزيز من نمو الشعر
يتمتع زيت نخالة الأرز بمعدلات عالية من إينوزيتول، وهو أحد عناصر الكربوهيدرات التي تمنع تكون القشرة في الشعر، وتقلل من الأطراف المتقصفة، ويعزز أيضًا من نمو الشعر الصحي.
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