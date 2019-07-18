صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

زيت نخالة الأرز.. يعالج حب الشباب والبقع الداكنة

تساعد خصائص الترطيب التي يتميز بها زيت نخالة الأرز في معالجة البشرة الجافة، والإكزيما، وبعض الحالات المرضية الأخرى المرتبطة بجفاف الجلد مثل الطفح الجلدي
تحرير:إسراء سليمان ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
زيت نخالة الأرز
زيت نخالة الأرز
ارتفعت حالات الإصابة بالكوليسترول في الوقت الحالي بشكل كبير، وذلك نتيجة لاتباع بعض الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى المعادن والفيتامينات الهامة والألياف الغذائية، بجانب ارتفاع الدهون غير الصحية، والزيوت المهدرجة، لذا يجب الاعتماد على الزيوت الطبيعية بشكل عام في حياتنا لتقليل نسب الخطورة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كما يوجد أيضًا زيت نخالة الأرز أو زيت الأرز (يتم استخراجه من القشرة الخارجية للأرز)، نقلًا عن "stylecraze".
من الهام التعرف على الزيوت التي يجب استخدامها في الطهي، وهذا ليس فقط لأنها تعطي مذاقًا للطعام، ولكن أيضًا تؤثر على صحتك، فوضحت بعض الدراسات أن جودة زيت الطهي تحدد التأثير على الصحة على المدى الطويل، لذا ينصح باستخدام زيت نخالة الأرز بدلًا من الزيوت الأخرى، حيث إنه يتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة،
اقرأ المزيد
لحية

الفاصوليا والمكسرات.. 7 أطعمة لتكثيف اللحية

من المفهوم أن النظام الغذائي يكون له تأثير كبير فى الجسم، وهذا لا يعني أنه يقتصر فقط على وظائف الجسم الداخلية، بل يساعد الطعام الذي تتناوله على تحسين كل جانب من جوانب جسمك، حتى وإن كان ذلك الجانب هو الشعر أو اللحية. ينظم الجسم نمو الشعر وطوله عن طريق إنتاج هرمونات الذكورة وهرمون الديهدروتستوسترون DHT (وهو أندروجين الذي يساعد في إعطاء الذكر جنسًا لخصائصه الذكورية)، ويمكن تنظيمه من خلال التركيز على النظام الغذائي، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد على تحسين وظيفة الهرمونات وDHT.
فوائد-الخل

مضاد للميكروبات.. الخل علاج منزلي يقي من الأمراض

تناول طبق من السلطة بجانب الوجبات الأساسية هو أفضل ما يمكن أن تقدمه لجسمك، فالخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادان الهامة ستحافظ على صحتك بشكل كبير، بجانب ذلك يمكنك وضع قطرات قليلة من الخل على السلطة لكي تكتمل الفوائد الغذائية الرائعة مع المذاق اللاذع الذي يشجعك على تناول الطعام، ويتميز الخل بعدة فوائد تتمثل في التحكم في مرض السكري، وضبط معدلات ضغط الدم، إضافة إلى التحسين من صحة القلب والوقاية من أمراض الكليتين، كما أنه يتيمز بخصائص مضادة للميكروبات، نقلًا عن "organicfacts".
فوائد-الموز

ليس الموز فقط.. 9 أطعمة غنية بعنصر البوتاسيوم

البوتاسيوم عنصر غذائي مهم للعديد من عمليات الجسم، ويعد الموز مصدرا مشهورا للبوتاسيوم، لكن العديد من الأطعمة الأخرى تحتوي على ما لا يقل عن هذه المغذيات، إن لم يكن أكثر منها. يساعد البوتاسيوم على تنظيم مستويات السوائل في الجسم، كما تعد العديد من الفواكه والخضراوات مصادر ممتازة للبوتاسيوم، واللحوم والحليب واللبن والمكسرات هي أيضا مصادر جيدة. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن لنظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم أن يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org