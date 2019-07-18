زيت نخالة الأرز.. يعالج حب الشباب والبقع الداكنة

تساعد خصائص الترطيب التي يتميز بها زيت نخالة الأرز في معالجة البشرة الجافة، والإكزيما، وبعض الحالات المرضية الأخرى المرتبطة بجفاف الجلد مثل الطفح الجلدي

تحرير:إسراء سليمان ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

زيت نخالة الأرز

ارتفعت حالات الإصابة بالكوليسترول في الوقت الحالي بشكل كبير، وذلك نتيجة لاتباع بعض الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى المعادن والفيتامينات الهامة والألياف الغذائية، بجانب ارتفاع الدهون غير الصحية، والزيوت المهدرجة، لذا يجب الاعتماد على الزيوت الطبيعية بشكل عام في حياتنا لتقليل نسب الخطورة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كما يوجد أيضًا زيت نخالة الأرز أو زيت الأرز (يتم استخراجه من القشرة الخارجية للأرز)، نقلًا عن "stylecraze".

من الهام التعرف على الزيوت التي يجب استخدامها في الطهي، وهذا ليس فقط لأنها تعطي مذاقًا للطعام، ولكن أيضًا تؤثر على صحتك، فوضحت بعض الدراسات أن جودة زيت الطهي تحدد التأثير على الصحة على المدى الطويل، لذا ينصح باستخدام زيت نخالة الأرز بدلًا من الزيوت الأخرى، حيث إنه يتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة،