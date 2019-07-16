«المتفائل» جديد سامح حسين على خشبة المسرح القومي

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

المتفائل

يواصل المخرج إسلام إمام بروفاته النهائية للعرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، استعدادا لافتتاح العرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة خلال الأيام القليلة المقبلة. العرض من بطولة النجم سامح حسين، والفنانين سهر الصايغ، وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وأمجد الحجار، وزكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، وعبده بكري. العمل مأخوذ عن رواية "كانديد" لفولتير، قام المخرج بإعادة صياغتها في قالب موسيقي كوميدي.

وضع موسيقى عرض "المتفائل" المايسترو هشام جبر، وصمم الديكورات الفنان حازم شبل، أشعار طارق علي، وملابس لنعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي، ومكياج إسلام عباس، فوتوغرافيا السيد عبد القادر، مخرج منفذ صفوت حجازي. وتتراوح أسعار تذاكر "المتفائل" الذي سيبدأ عروضه قريبًا على خشبة المسرح القومي،