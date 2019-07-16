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التموين: إيقاف نظام «صرف الخبز» 10 ساعات للصيانة

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
وزير التموين
وزير التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف نظام "الخبز والتموين للبطاقات الذكية" لمدة 10 ساعات فقط، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بالنظام. وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف النظام اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية.وحصلت "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز
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تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
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محافظ بني سويف يهدي «ثانية الثانوية» تابلت ومكافأة

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الطالبة أميرة سمير كامل الحاصلة على المركز الثاني مكرر علمي علوم بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك لتكريمها على تفوقها ونبوغها العلمي، وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية وجهاز تابلت تقديرا لها على ما صنعته لنفسها ولأسرتها ومحافظتها بني سويف، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم وأسرة الطالبة، وتبادل محافظ بني سويف الحديث مع الطالبة محفزا إياها على مزيد من التفوق والنبوغ وأن تصقل مهاراتها وتنمي مواهبها لضرورة ذلك في بناء وتكوين شخصيتها.
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خطوات ومحاذير.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
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الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا.. و23 مدينة +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.
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التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.
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أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
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«التموين» تعلن انخفاض سعر المكرونة 75 قرشًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على تخفيض سعر كليو المكرونة بالمنظومة التموينية، ليصبح 7.25 بدلاً من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائى ليصبح 3.65 جنيه بدلاً من 4 جنيهات. يأتى ذلك فى إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. وكانت وزارة التموين، أصدرت اليوم، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء بشأن عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز.
بطاقات-تموينية

بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
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