«مأساة نورا».. قصة زواج انتهى بطفلين وفضيحة وتهديد

الزوجة اكتشفت أنه تاجر مخدرات وقبض عليه بعد إنجابها طفلين وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.. «رفعت عليه قضية وأرفقت بها صورة الحكم وهدد أبويا لو اطلقت هيطلع ينتقم من الجميع»

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

ندم

أحلام وردية عاشتها نورا ذات الـ23 عاما حينما تقدم "سمير" لخطبتها من أبيها، طارت فرحا، فالعريس وسيم وفى نفس الوقت ميسور الحال، وإن كانت لا تعرف له مصدر رزق محددا، فهو يقول إنه يتاجر فى كل شيء، بعد سنة تقريبا عقد سمير قرانه على مريم، عاش الاثنان فى سعادة غامرة، إذ أغدق عليها من المال ولبى كل طلباتها، وفى المقابل تمتع هو بشبابها وأنوثتها وجمالها الأخاذ، حتى عرفت الخلافات طريقا إلى منزل الزوجية السعيد، بعد أن توجت سنوات الزواج بطفلين ملكا كل حياتها، لكنها لم تعرف تفسيرا لشعور غريب انتابها كأن شيئا يطاردها بأن المستقبل يحمل شرا ما سيغير مصيرهما.

حالة الغموض التى نسجها الزوج فى كل ما يتعلق بطبيعة عمله كانت محور الخلاف بين الزوجين، «إنت ليه مش عايز تقولى شغال إيه بالظبط»، وكان رده دائما أنه يعمل فى كل شيء، البيع والشراء والسمسرة، وتجارة الأراضي، لكن الزوجة لم تشاهده يوما يبيع أو يشترى أى شيء زاد من قلقها ووساوسها، تغيب الزوج لأيام