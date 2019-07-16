«بلومبرج»: مصر بدأت حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

أكدت وكالة بلومبرج أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرية خلال السنوات الماضية نظرا لارتفاع الفائدة على أدوات الدين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

الجنيه المصري

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، إن قرار تعويم الجنيه أسهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، مشيرة إلى أنه رغم أن القرار كان صعباً على المصريين، فإنه حول الدولة إلى محبوبة لدى المستثمرين فى السندات وتجارة الفائدة. وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

جذب استثمارات أجنبية بمعدل أعلى من الدول الإفريقية ذكرت وكالة بلومبرج أن مصر بدأت تحصد ثمار الإجراءات الاقتصادية التى بدأتها فى نوفمبر 2016، لافتة إلى أنها تواصل جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات أعلى من أي دولة أخرى بالقارة الإفريقية، بما يؤكد ثقة المستثمرين، مشيرة أيضا إلى ارتفاع الأسهم المصرية