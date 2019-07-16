استعد لمشاهدة خسوف جزئي للقمر بعد قليل

يستعد العالم مساء اليوم، لخسوف جزئي للقمر، وسيكون القمر مرئيا في كامل المنطقة العربية تقريبًا، ويشرق في القاهرة في الساعة السادسة و46 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي.
ينتظر العالم خلال الساعات المقبلة، خسوفًا جزئيًا للقمر، وهذه ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا)، يمكن روية الخسوف في مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية، في السطور التالية نتناول معلومات أكثر وتفاصيل عن خسوف القمر..
أين يتم رؤية الخسوف
يرى في مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.
أنواع الخسوف
خسوف كلي
يحدث هذا النوع من الخسوف عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذا لالوقت ينخسف كامل قرص القمر، مما يتسبب
أين يتم رؤية الخسوف
يرى في مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.
أنواع الخسوف
خسوف كلي
يحدث هذا النوع من الخسوف عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذا لالوقت ينخسف كامل قرص القمر، مما يتسبب في فقدان الرؤية بشكل نهائي في منتصف الليل.
في بداية الخسوف الكلي فإن لون القمر يميل للحمرة، يسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض.
خسوف جزئي
يحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص الفمر، ويهر ظل الأرض كإنه على وجه القمر، يهمك أن تعرف.. هل الخسوف هو بداية الشهور الهجرية؟.. البحوث تجيب.
الخسوف الناقص:-يحدث نتيجة وجود القمر في الظل الخافت الخارجي للأرض، ولا يمكن مشاهدة هذا النوع من الخسوف.
سبب خسوف القمر
يحدث الخسوف بسبب وجود كوكب الأرض بين القمر والشمس، وعندما يكون القمر مكتملا، مما يتسبب في حجب ضوء الشمس عن القمر.
ويتواجد كوب الأرض بين الشمس والقمر نتيجة دورانه حول الشمس، ونتيجة دوران القمر جوله.
وقت رؤية الخسوف
يمكن مشاهدة الخسوف في المساء، ويحدث الخسوف مرتين في العام.
يحدث الخسوف قبل 5 أيام من وقوع القمر في نقطة الأول، أي أبعد نقطة في مداره حول الأرض.
تشهد مصر اليوم احتفالية رؤيو خسوف القمر، وهي الظاهرة الوحيدة التي سيمكن رؤيتها في مصر والمنطقة العربية، بعد 4 ظواهر منها خسوفين للفمر وكسوفين للشمس.
سيكون الخسوف مساء اليوم الثلاثاء، من النوع الخزئي، وسيدأ في الثامنة مساء و42 دقيقة بتوقيت القاهرة، وينتهي في الساعة الثانية و19 دقيقة فجر بعد غد الأربعاء.
في الساعة الحادية عشرة و31 دقيقة من مساء اليوم، يصل الخسوف الجزئي للقمر ذروته والتي يتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1440 هـ.
وفي الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة ظل الأرض ليعود القمر ثانية لمنطقة شبة ظل الأرض لينتهي بذلك مرحلة الخسوف الجزئي للقمر.
واخيرًا، في الساعة الثانية و20 دقيقة من صباح الأربعاء، يخرج القمر من شبة ظل الأرض، وتنتهي بذلك ظاهرة خسوف القمر.
يمكن مشاهدة خسوف القمر الكلي كل عامين، وحتى القرن الـ 20 حدث خسوف القمر 85 مرة، بينما الكسوف الكلي للشمس يحدث مرة واحدة في كل 375 عام.
ستبلغ مدة خسوف القمر بالكامل 5 ساعات و 34 دقيقة، والخسوف سيشكل 65% من قطر قرص القمر، ومدته ستبلغ 3 ساعات، وذلك حسبما قال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت، في تصريحات صحفية له.
الفرق بين خسوف القمر وكسوف الشمس
يحدث خسوف القمر مرات أكثر من الكسوف، لأن القمر أقرب إلى الأرض من الشمس.
يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب الشمس عن الأرض
وحدوث خسوف القمر، يكون عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر.
يمكن للكسوف أن يكون كليًا أو جزئيًا،وكذلك الخسوف أيضًا.