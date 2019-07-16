استعد لمشاهدة خسوف جزئي للقمر بعد قليل

يستعد العالم مساء اليوم، لخسوف جزئي للقمر، وسيكون القمر مرئيا في كامل المنطقة العربية تقريبًا، ويشرق في القاهرة في الساعة السادسة و46 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي.

تحرير:آية أشرف ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

خسوف جزئي للقمر

ينتظر العالم خلال الساعات المقبلة، خسوفًا جزئيًا للقمر، وهذه ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا)، يمكن روية الخسوف في مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية، في السطور التالية نتناول معلومات أكثر وتفاصيل عن خسوف القمر..

أين يتم رؤية الخسوف يرى في مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية. أنواع الخسوف خسوف كلي يحدث هذا النوع من الخسوف عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذا لالوقت ينخسف كامل قرص القمر، مما يتسبب