رياضة

مصر تكتسح أستراليا في مونديال اليد للشباب

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
كأس العالم لكرة اليد للشباب
كأس العالم لكرة اليد للشباب
استهل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الثلاثاء، على حساب أستراليا بنتيجة 44- 17، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وتواجه مصر في المباراة المقبلة نيجيريا غدًا الأربعاء، على أن تواجه السويد يوم 19 يوليو وكوريا الجنوبية يوم 20 يوليو، وتختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 22 يوليو.
وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري. وتعد روسيا أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 7 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من الدنمارك والسويد ويوغوسلافيا، ولقبين لألمانيا، ولقب
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مباراة توتنهام ومانشيستر سيتي

بأموال جريزمان.. أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم توتنهام

يرغب نادي أتليتكو مدريد الإسباني في ضم الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي كيران تريبير، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وخاض تريبير البالغ من العمر 28 عامًا، 16 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وشارك في 36 مباراة مع السبيرز الموسم الماضي، ومن بينها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ولا يمانع مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو بيع تريبير والذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لإنجلترا، خاصة أن السبيرز يملك كل من سيرجي أورير وكايلي والكر بيترز في نفس مركزه.
اتحاد-الكرة

إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط في الجبلاية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط بسبب الهجوم على لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمت قائمة الحكام كلًا من: أسامة إسماعيل وأحمد مقبل ومحمد ربيع وجلال أحمد وعدي إبراهيم وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق. ويتولى وجيه أحمد، مهام رئيس لجنة الحكام، حتى انتهاء منافسات الدوري الممتاز (2018-2019)، على أن يتقدم بعدها باستقالته، ويتم تشكيل اللجنة مجددا وفقا للوائح، واختيار لجنة جديدة تدير مسابقة الدوري المحلي في الموسم الجديد تحكيميا.
تونس-ومالي‎ (2)

قرار مفاجئ من كاف بخصوص لقاء تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات. ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي، حيث خسر نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف، فيما خسرت نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.
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جهاد-جريشة

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
الحكم-باملاك-تيسيما‎

الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.
مدغشقر_تونس (3)

بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
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