مقارنة بالفيديو.. Realme 3 Pro يتفوق على أقوى 3 هواتف في فئته

تقول بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة، بلغت 1.181 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2018

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

السوق المصرية كبيرة جدا وتستهلك سنويًا قرابة 18 مليون هاتف محمول، ولكن تبقى الفئة المتوسطة الأكثر استهلاكًا للهواتف الذكية، وهي الفئة التي تأتي متطلباتها في الشريحة السعرية بين 3500 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، لذلك تسعى كافة الشركات المصنعة للهواتف الذكية في السوق المصرية لطرح أجهزة تتناسب مع تلك الشريحة السعرية، وفي ظل تنوع الشركات وكثرتها يظل المستهلك في حيرة الاختيار بين متطلباته اليومية، لذا في هذا التقرير نرصد تجارب عملية لأبرز 4 هواتف في الفئة السعرية المتوسطة، وهي شاومي Redmi note 7 وهواوي Y9 Prime وسامسونج A50 وريل مي 3Pro.

مواصفات هاتف ريل مي 3 Pro الشاشة: 6.3'' FHD+ Dewdrop full screen المعالج: Sdm710 المساحة والذاكرة: 4+64 الكاميرات: 25m/16m+5m البطارية: 4045mAh الشاحن 20W(5V4A) السعر: 3990 مواصفات هاتف شاومي Redmi note 7 شاشة: 6.43' FHD+ Dewdropfull screen معالج:

مواصفات هاتف ريل مي 3 Pro

الشاشة: 6.3'' FHD+ Dewdrop full screen

المعالج: Sdm710

المساحة والذاكرة: 4+64

الكاميرات: 25m/16m+5m

البطارية: 4045mAh الشاحن 20W(5V4A)

السعر: 3990

مواصفات هاتف شاومي Redmi note 7

شاشة: 6.43' FHD+ Dewdropfull screen

معالج: SDM 660

ذاكرة ومساحة: 4+128

كاميرا: 13mp/ 48m+5m

بطارية: 4000mAh

السعر:3999

مواصفات هاتف هواوي Y9 Prime

الشاشة: 6.59'' FHD+ notch screen

المعالج: Kirin710

الذاكرة والمساحة: 4+64

الكاميرات: 16m/ 16m+8m+2m

البطارية: 4000mAh شاحن 10W

السعر: 4599

مواصفات هاتف سامسونج A50

الشاشة: 6.4'' FHD+ Dewdropfull screen

المعالج: Exynos 9610

الذاكرة والمساحة: 4+128

25m/25m+8m+5m

البطارية: 4000mAh الشاحن 15W

السعر: 5299

وبنظرة سريعة لمواصفات الهواتف الأربعة سوف نجد الفروقات بينها بسيطة من الأرقام بينما الفروق السعرية تصب في صالح هاتفي شاومي وريل مي، فيما يتفوق هاتفي سامسونج وشاومي في المساحة الداخلية سعة 128 جيجا.

كل ما سبق عبارة عن أرقام مكتوبة ومن حق كل شركة أن تفتخر بها في هذه الفئة السعرية في ظل منافسة شرسة، لكن تبقى التجارب العملية الأمر الحاسم في قرار أي عميل، لذا سوف نستعرض مقارنة بالفيديو لـ 3 خصائص رئيسية يركز عليها العميل في السوق المصرية، وهي السرعة، والكاميرا والبطارية.

نتيجة السرعة



من حيث سرعة فتح الكاميرا كان هاتف realme 3 Pro هو الأسرع، وفتح لعبة PUBG استغرقت حوالي 34 ثانية مع هاتف realme 3 Pro، أما فتح الـ play store تفوق realme 3 Pro على المنافسين وفتح المتجر بشكل سريع جدا، وأخذ realme 3 Pro نحو 4 ثواني فقط لفتح تطبيق Commute بينما استغرق المنافسين حوالي من 5.5 إلى 6 ثوان لفتحه، أما بالنسبة لـ logo quiz فتحه realme 3 Pro في حوالي ثانية ونصف، ولفتح تطبيق Antuto أخذ realme 3 Pro حوالي 35 ثانية فقط متفوقا على منافسيه.

نتيجة البطارية والشحن

عند شحن الهواتف لمدة 5 دقائق شحن هاتف realme 3 Pro حتى 8% بينما لم تتجاوز الهواتف الأخرى الـ 6%، وبعد ربع ساعة من الشحن كان هاتف realme 3 Pro مع شاحن الـ VOOC قد وصل إلى 23% من الشحن، وصل هاتف realme 3 Pro إلى 100% في أقل من ساعة ونصف، بينما الهواتف المنافسة كانت لا تزال عند 60%.

تمت تجربة الشحن أثناء اللعب، وتم اختيار لعبة PUBG مع وضع الهواتف في الشواحن عند 5% وقمنا باللعب أثناء الشحن لمدة نصف ساعة.

نتيجة الكاميرات

عند تصوير الفيديو تفوق هاتف realme 3 Pro كما هو موضح وظهر أكثر وضوحًا في التفاصيل والألوان، وكذلك في التصوير النهاري، حتى أن الصور المواجهة للضوءفي مواجهة الشمس جاءت محددة، تفاصيل المكونات فى الصورة مفصلة والألوان صحيحة.

ويظهر في الفيديو كيف أن ألوان المبنى الأخضر والزرع تبدو مشرقة وزاهية وأكثر من الصور الأخرى الخاصة بالمنافسين.

وفي تصوير الأشخاص بالهواتف الأربعة، تفوق أيضا realme 3 Pro، حيث توضح الصورة كيف أن خاصية العزل أو Bokeh Effect تعمل بشكل جيد جدا في عزل الخلفية عن الشخص، وكذلك وضع التجميل بالذكاء الاصطناعي، كما أن وضع البانورما الذي تم أخذه بهاتف realme 3 Pro يبدو أوضح من حيث الشكل، وتناسق الألوان والإضاءة الموزعة بشكل ذكى.