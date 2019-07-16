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مقارنة بالفيديو.. Realme 3 Pro يتفوق على أقوى 3 هواتف في فئته

تقول بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة، بلغت 1.181 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2018
تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
مقارنة هواتف الفئة المتوسطة
مقارنة هواتف الفئة المتوسطة
السوق المصرية كبيرة جدا وتستهلك سنويًا قرابة 18 مليون هاتف محمول، ولكن تبقى الفئة المتوسطة الأكثر استهلاكًا للهواتف الذكية، وهي الفئة التي تأتي متطلباتها في الشريحة السعرية بين 3500 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، لذلك تسعى كافة الشركات المصنعة للهواتف الذكية في السوق المصرية لطرح أجهزة تتناسب مع تلك الشريحة السعرية، وفي ظل تنوع الشركات وكثرتها يظل المستهلك في حيرة الاختيار بين متطلباته اليومية، لذا في هذا التقرير نرصد تجارب عملية لأبرز 4 هواتف في الفئة السعرية المتوسطة، وهي شاومي Redmi note 7 وهواوي Y9 Prime وسامسونج A50 وريل مي 3Pro.
مواصفات هاتف ريل مي 3 Pro  الشاشة: 6.3'' FHD+ Dewdrop full screen المعالج: Sdm710 المساحة والذاكرة: 4+64 الكاميرات: 25m/16m+5m البطارية: 4045mAh الشاحن 20W(5V4A)  السعر: 3990   مواصفات هاتف شاومي Redmi note 7 شاشة: 6.43' FHD+ Dewdropfull screen معالج:
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لتسهيل الوصول إلى المحادثات.. تويتر تطلق موقعا جديدا

تبدأ تويتر في إطلاق موقعها بشكل جديد بعد تحديثه وتجديده ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصاً، ويتميز الموقع بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق "تويتر" على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك، وقالت تويتر: "لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لـ«تويتر»، وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة".
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Realme تكشف عن أول صورة بدقة 64 ميجابكسل في العالم

كشفت شركة Realme الناشئة في سوق الهواتف الذكية عن أول صورة في العالم يتم التقاطها بكاميرا بدقة 64 بكسل بهاتف محمول، وأعلنت رسميا عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي بكاميرا رباعية 64 MP، خلال النصف الثاني من هذا العام، ومنذ انطلاقها تلتزم ريلمي بإتاحة تجربة "Dare-to-Leap" أو القفزة الجريئة عن طريق طرح هواتف بإمكانيات رائدة ومظهر جذاب وأسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتعتمد realme فى الكاميرا المطورة على مستشعر Isocell Bright GW1 الذي كشفت عنه Samsung مؤخرا، والذى يسمح بالتقاط صور أكبر وأكثر دقة.
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خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد

انتشر تطبيق face app الجديد بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، FaceApp؛ وهو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صورة الشخص إلى شخص أكبر سنا، كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية، كما يجبرك التطبيق على الابتسام. كان تطبيق faceapp؛ هو التطبيق المجاني الأول في أستراليا تحميلًا على أجهزة آي فون وأكثر من 20 دولة أخرى في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Applyzer.com، كما أن هناك أكثر من 700 ألف شخص يقومون بتنزيله كل يوم. على الرغم من ذلك تم توجيه العديد من الانتقادات والتحذيرات للتطبيق، بسبب عنصريته وانتهاكه للخصوصية.
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