الفاصوليا والمكسرات.. 7 أطعمة لتكثيف اللحية

عصير البرتقال غني بفيتامين C، ويعد وسيلة رائعة لزيادة نمو اللحية، ويعمل فيتامين ج في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم

تحرير:مي فؤاد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

لحية

من المفهوم أن النظام الغذائي يكون له تأثير كبير فى الجسم، وهذا لا يعني أنه يقتصر فقط على وظائف الجسم الداخلية، بل يساعد الطعام الذي تتناوله على تحسين كل جانب من جوانب جسمك، حتى وإن كان ذلك الجانب هو الشعر أو اللحية. ينظم الجسم نمو الشعر وطوله عن طريق إنتاج هرمونات الذكورة وهرمون الديهدروتستوسترون DHT (وهو أندروجين الذي يساعد في إعطاء الذكر جنسًا لخصائصه الذكورية)، ويمكن تنظيمه من خلال التركيز على النظام الغذائي، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد على تحسين وظيفة الهرمونات وDHT.

تنظم الهرمونات الذكورية وهرمون التستوستيرون نمو شعر الوجه بالكامل، وتؤدي زيادة تناول بعض الأطعمة إلى زيادة مستويات هذين الهرمونين، ويسميان أيضا الأندروجينات، التي يستخدمها الجسم لتحفيز نمو شعر الوجه بشكل طبيعي، حسبما أفاد موقع "bold sky". تلعب مواد مثل المعادن والفيتامينات دورا رئيسيا في زيادة نمو شعر