الفاصوليا والمكسرات.. 7 أطعمة لتكثيف اللحية

عصير البرتقال غني بفيتامين C، ويعد وسيلة رائعة لزيادة نمو اللحية، ويعمل فيتامين ج في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم
من المفهوم أن النظام الغذائي يكون له تأثير كبير فى الجسم، وهذا لا يعني أنه يقتصر فقط على وظائف الجسم الداخلية، بل يساعد الطعام الذي تتناوله على تحسين كل جانب من جوانب جسمك، حتى وإن كان ذلك الجانب هو الشعر أو اللحية.
ينظم الجسم نمو الشعر وطوله عن طريق إنتاج هرمونات الذكورة وهرمون الديهدروتستوسترون DHT (وهو أندروجين الذي يساعد في إعطاء الذكر جنسًا لخصائصه الذكورية)، ويمكن تنظيمه من خلال التركيز على النظام الغذائي، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد على تحسين وظيفة الهرمونات وDHT.
تنظم الهرمونات الذكورية وهرمون التستوستيرون نمو شعر الوجه بالكامل، وتؤدي زيادة تناول بعض الأطعمة إلى زيادة مستويات هذين الهرمونين، ويسميان أيضا الأندروجينات، التي يستخدمها الجسم لتحفيز نمو شعر الوجه بشكل طبيعي، حسبما أفاد موقع "bold sky".
تلعب مواد مثل المعادن والفيتامينات دورا رئيسيا في زيادة نمو شعر
تنظم الهرمونات الذكورية وهرمون التستوستيرون نمو شعر الوجه بالكامل، وتؤدي زيادة تناول بعض الأطعمة إلى زيادة مستويات هذين الهرمونين، ويسميان أيضا الأندروجينات، التي يستخدمها الجسم لتحفيز نمو شعر الوجه بشكل طبيعي، حسبما أفاد موقع "bold sky".
تلعب مواد مثل المعادن والفيتامينات دورا رئيسيا في زيادة نمو شعر الذقن. وفقا للجمعية الأمريكية للتغذية، فإن العناصر الغذائية ذات التأثير الإيجابي فى القلب والأعضاء الرئيسية الأخرى لها نفس التأثير فى البشرة والشعر.
وفقا للدراسات الحديثة، يمكن أن يساعد إدخال أنواع معينة من الطعام في النظام الغذائي اليومي على تحسين نمو اللحية وتقويتها.
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الأطعمة التي تساعد على تعزيز نمو اللحية:
البيض
غني بالبيوتين، والاستهلاك المنتظم للبيض فعال للغاية لنمو الشعر في العموم، ويعد البيض أحد أغنى مصادر البيوتين الذي يعد أفضل العناصر الغذائية لنمو اللحية، كما يساعد على زيادة سمك اللحية مع مرور الوقت.
وعليه، أظهرت الدراسات أن نقص البيوتين يمكن أن يقلل نمو شعر اللحية.
الزبيب
الزبيب معبأ بالعديد من الفوائد الصحية، ويعد من الأكلات المفيدة إذا كنت تتطلع إلى زراعة لحية أنيقة، كما أنه مصدر طبيعي للبورون. تناول الزبيب يمكن أن يساعد في تعزيز نمو شعر الوجه، ويمكنك تناول وجبة خفيفة مع الزبيب أو إضافته إلى وجبة الإفطار.
عصير البرتقال
غني بفيتامين C، ويعد وسيلة رائعة لزيادة نمو اللحية، ويعمل فيتامين ج في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم، ما يزيد من ترطيب الجلد وترطيب الشعر، ويكثف من شعر اللحية.
السمك
الأحماض الدهنية (أوميجا 3) الموجودة بكثرة في الأسماك هي مصدر جيد للدهون وتعزز إنتاج البروتين في الجسم، وكلاهما ضروري لنمو اللحية، فيمكنك أن تستهلك الأسماك الزيتية مثل الماكريل والتونة والسلمون والسردين، لتعزيز نمو اللحية.
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المكسرات
يعد تناول المكسرات مصدرا غنيا بالسيلينيوم، ما يحسن من نمو شعر الوجه، ويلعب السيلينيوم المعدني دورا رئيسيا في نمو الشعر؛ لذلك يعد جوز الهند مفيدا جدا للحصول على نتائج باهرة.
الفاصوليا
هي مصدر غني بالبروتين، وتعد حبوب الفاصوليا مفيدة لنمو شعر الوجه، فيتكون الجلد والشعر بشكل أساسي من الكيراتين، وهو بروتين يتكون من الأحماض الأمينية التي تسمى جلايسين والبرولين، ويستخدم الجسم تلك البروتينات لنمو الشعر والأظافر والجلد.
الخضراوات الورقية
غنية بفيتامين E، والخضراوات المورقة مثل اللفت والسبانخ، وما إلى ذلك، يجب إدخالها في النظام الغذائي اليومي إذا كنت تتطلع إلى تعزيز نمو شعر وجهك.
ويعمل فيتامين E على تليين شعر اللحية ويزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى زيادة نمو شعر الوجه.
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