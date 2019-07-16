لماذا تراجعت نسبة نجاح الثانوية الأزهرية؟

نتائج الثانوية الأزهرية تراجعت من 63% العام الماضي إلى 49% هذا العام.. هجوم على الأزهر بسبب تراجع نسب النجاح .. ووكيل الأزهر : تأجيل دخول بعض المواد السبب

تحرير:باهر القاضى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

اعتمد الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الموجود في ألمانيا للعلاج، نتيجة الثانوية الأزهرية، وبلغت نسبة النجاح العامة 49.98%، بينما كانت العام الماضى 63%، ما اعتبره البعض تراجعا كبيرا. وأعلن الأزهر أوائل الثانوية. الأول علمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأولى مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.

هجوم على الأزهر عقب الإعلان رسميا عن نسبة نجاح الثانوية الأزهرية، سادت حالة من الهجوم والغضب بين قطاع عريض من رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، معتبرين النسبة ضعيفة وذلك بالمقارنة بين نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية، بالعام الماضى، حيث بلغت العام الماضي نسبة أعلى بكثير من تلك النسبة