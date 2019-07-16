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لماذا تراجعت نسبة نجاح الثانوية الأزهرية؟

نتائج الثانوية الأزهرية تراجعت من 63% العام الماضي إلى 49% هذا العام.. هجوم على الأزهر بسبب تراجع نسب النجاح .. ووكيل الأزهر : تأجيل دخول بعض المواد السبب
تحرير:باهر القاضى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
اعتمد الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الموجود في ألمانيا للعلاج، نتيجة الثانوية الأزهرية، وبلغت نسبة النجاح العامة 49.98%، بينما كانت العام الماضى 63%، ما اعتبره البعض تراجعا كبيرا. وأعلن الأزهر أوائل الثانوية. الأول علمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأولى مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.
هجوم على الأزهر عقب الإعلان رسميا عن نسبة نجاح الثانوية الأزهرية، سادت حالة من الهجوم والغضب بين قطاع عريض من رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، معتبرين النسبة ضعيفة وذلك بالمقارنة بين نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية، بالعام الماضى، حيث بلغت العام الماضي نسبة أعلى بكثير من تلك النسبة
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وزيرة البيئة فى ملتقى تعريف في جمعية «المستثمرين» بالعاشر من رمضان (1)

وزيرة البيئة: التحكم في التلوث يدعم الصناعة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي» أحد أهم المشروعات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الآداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، لافتةً إلى أن البرنامج يقوم بتخصيص بعض الحزم التمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون يورو، لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لتوفيق أوضاعها البيئية، وذلك بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر من «شائعة» وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة، مشيرا إلى انخفاض الرطوبة بالموجة الحالية مقارنة بالموجة السابقة التى تعرضت لها البلاد. ونفى "عبد العال" في لقاء على "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مصر لموجة من الطقس السيء غير مسبوقة: "أرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل وبخاصة حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
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التموين: إيقاف نظام «صرف الخبز» 10 ساعات للصيانة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف نظام "الخبز والتموين للبطاقات الذكية" لمدة 10 ساعات فقط، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بالنظام. وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف النظام اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية.
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صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

التفاصيل الكاملة لتظلمات الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98 %، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% اما القسم العلمى 67.78%، معهد غزة بنسبة نجاح 83.93 ، أما الشعبة الإسلامية 93.55. وأعلن الأزهر أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأول مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.
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«التحرير» تحاور أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أسدل الأزهر الشريف الستار على نتائج الثانوية الأزهرية، حيث أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر. وأجرى شيخ الأزهر، مساء أمس السبت، من ألمانيا حيث يجرى فحوصات طبية، اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
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بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
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