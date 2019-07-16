لتسهيل الوصول إلى المحادثات.. تويتر تطلق موقعا جديدا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

تويتر

تبدأ تويتر في إطلاق موقعها بشكل جديد بعد تحديثه وتجديده ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصاً، ويتميز الموقع بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق "تويتر" على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك، وقالت تويتر: "لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لـ«تويتر»، وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة".

وأضافت الشركة في بيان لها: نقدم محتوى أكثر عما يحدث: أضفنا قسم الـ"استكشاف" لجلب نفس المحتوى الرائع الموجود في تطبيقاتنا؛ مع المزيد من الفيديو المباشر واللحظات المحلية المخصصة لك أينما كنت في العالم، كما ستحصل على سياق يتضمن معلومات الملف الشخصي داخل المحادثات، ويمكنك التحقق من أهم المواضيع المتداولة