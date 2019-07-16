حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

لتسهيل الوصول إلى المحادثات.. تويتر تطلق موقعا جديدا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
تويتر
تويتر
تبدأ تويتر في إطلاق موقعها بشكل جديد بعد تحديثه وتجديده ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصاً، ويتميز الموقع بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق "تويتر" على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك، وقالت تويتر: "لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لـ«تويتر»، وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة".
وأضافت الشركة في بيان لها: نقدم محتوى أكثر عما يحدث: أضفنا قسم الـ"استكشاف" لجلب نفس المحتوى الرائع الموجود في تطبيقاتنا؛ مع المزيد من الفيديو المباشر واللحظات المحلية المخصصة لك أينما كنت في العالم، كما ستحصل على سياق يتضمن معلومات الملف الشخصي داخل المحادثات، ويمكنك التحقق من أهم المواضيع المتداولة
اقرأ المزيد
اول-صورة-بدقة-64-بيكسل (2)

Realme تكشف عن أول صورة بدقة 64 ميجابكسل في العالم

كشفت شركة Realme الناشئة في سوق الهواتف الذكية عن أول صورة في العالم يتم التقاطها بكاميرا بدقة 64 بكسل بهاتف محمول، وأعلنت رسميا عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي بكاميرا رباعية 64 MP، خلال النصف الثاني من هذا العام، ومنذ انطلاقها تلتزم ريلمي بإتاحة تجربة "Dare-to-Leap" أو القفزة الجريئة عن طريق طرح هواتف بإمكانيات رائدة ومظهر جذاب وأسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتعتمد realme فى الكاميرا المطورة على مستشعر Isocell Bright GW1 الذي كشفت عنه Samsung مؤخرا، والذى يسمح بالتقاط صور أكبر وأكثر دقة.
تطبيق-الفيس-اب (1)

خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد

انتشر تطبيق face app الجديد بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، FaceApp؛ وهو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صورة الشخص إلى شخص أكبر سنا، كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية، كما يجبرك التطبيق على الابتسام. كان تطبيق faceapp؛ هو التطبيق المجاني الأول في أستراليا تحميلًا على أجهزة آي فون وأكثر من 20 دولة أخرى في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Applyzer.com، كما أن هناك أكثر من 700 ألف شخص يقومون بتنزيله كل يوم. على الرغم من ذلك تم توجيه العديد من الانتقادات والتحذيرات للتطبيق، بسبب عنصريته وانتهاكه للخصوصية.
هاتف-هواوي P30- Lite ‎ (2)

بدلا من أندرويد| هارموني اسم نظام تشغيل هواوي الجديد

قدمت شركة Huawei الصينية طلبا للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لتسجيل اسم "Harmony" كنظام تشغيل جديد لاستخدامه في هواتفها المحمولة والكمبيوتر، وبحسب موقع GSM Arena تقدمت، هواوي أول من أمس، 12 يوليو 2019 بالطلب وما زال قيد الدراسة حاليا، كما سجلت شركة هواوي نظام Harmony تابعا لشركة Ark بوصفها الشركة التي قد تستخدمها في السوق العالمية لنظام التشغيل الداخلي الخاص بها، ولم يتم استبعاد نظام تشغيل Hong Meng OS، الذي قد يكون أيضا الاسم الرسمي في بعض الأماكن، وهو النظام الذي تم تطويره منذ عام 2015 على الأقل.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org