رياضة

بأموال جريزمان.. أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم توتنهام

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
توتنهام
توتنهام
يرغب نادي أتليتكو مدريد الإسباني في ضم الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي كيران تريبير، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وخاض تريبير البالغ من العمر 28 عامًا، 16 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وشارك في 36 مباراة مع السبيرز الموسم الماضي، ومن بينها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ولا يمانع مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو بيع تريبير والذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لإنجلترا، خاصة أن السبيرز يملك كل من سيرجي أورير وكايلي والكر بيترز في نفس مركزه.
ويأمل الروخيبلانكوس في الظفر بخدمات تريبير، والذي تعاقد معه توتنهام من صفوف بيرنلي مقابل 3,5 مليون جنيه إسترليني في صيف 2015. ويحتاج أتليتكو مدريد للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل لاعبه المخضرم خوانفران البالغ من العمر 34 عامًا، بعد نهاية عقده هذا الصيف. وسبق وأن ارتبط اسم تريبير بالانتقال
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لوجو-كأس-العالم-لكرة-اليد-للشباب

مصر تكتسح أستراليا في مونديال اليد للشباب

استهل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الثلاثاء، على حساب أستراليا بنتيجة 44- 17، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وتواجه مصر في المباراة المقبلة نيجيريا غدًا الأربعاء، على أن تواجه السويد يوم 19 يوليو وكوريا الجنوبية يوم 20 يوليو، وتختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 22 يوليو.
اتحاد-الكرة

إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط في الجبلاية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إحالة 9 حكام إلى لجنة الانضباط بسبب الهجوم على لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمت قائمة الحكام كلًا من: أسامة إسماعيل وأحمد مقبل ومحمد ربيع وجلال أحمد وعدي إبراهيم وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق. ويتولى وجيه أحمد، مهام رئيس لجنة الحكام، حتى انتهاء منافسات الدوري الممتاز (2018-2019)، على أن يتقدم بعدها باستقالته، ويتم تشكيل اللجنة مجددا وفقا للوائح، واختيار لجنة جديدة تدير مسابقة الدوري المحلي في الموسم الجديد تحكيميا.
تونس-ومالي‎ (2)

قرار مفاجئ من كاف بخصوص لقاء تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات. ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي، حيث خسر نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف، فيما خسرت نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.
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أنطوان جريزمان (1)

ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
أتلتيكو-مدريد

إنتر يعلن ضم جودين رسميا من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن تعاقده رسميا مع المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، آتيا من صفوف أتلتيكو مدريد، في عقد يمتد لثلاث سنوات، إذ ينتهي يوم 30 يونيو من عام 2022. وأعلن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب في ملعب سان سيرو عقب إنهاء التزامه مع منتخب أوروجواي، الذي ودع منذ أيام منافسات كوبا أمريكا من ربع النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام بيرو.
فان-ديك (1)

فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
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