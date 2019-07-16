بأموال جريزمان.. أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم توتنهام

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

توتنهام

يرغب نادي أتليتكو مدريد الإسباني في ضم الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي كيران تريبير، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وخاض تريبير البالغ من العمر 28 عامًا، 16 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وشارك في 36 مباراة مع السبيرز الموسم الماضي، ومن بينها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ولا يمانع مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو بيع تريبير والذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لإنجلترا، خاصة أن السبيرز يملك كل من سيرجي أورير وكايلي والكر بيترز في نفس مركزه.

ويأمل الروخيبلانكوس في الظفر بخدمات تريبير، والذي تعاقد معه توتنهام من صفوف بيرنلي مقابل 3,5 مليون جنيه إسترليني في صيف 2015. ويحتاج أتليتكو مدريد للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل لاعبه المخضرم خوانفران البالغ من العمر 34 عامًا، بعد نهاية عقده هذا الصيف. وسبق وأن ارتبط اسم تريبير بالانتقال

ويأمل الروخيبلانكوس في الظفر بخدمات تريبير، والذي تعاقد معه توتنهام من صفوف بيرنلي مقابل 3,5 مليون جنيه إسترليني في صيف 2015.



ويحتاج أتليتكو مدريد للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل لاعبه المخضرم خوانفران البالغ من العمر 34 عامًا، بعد نهاية عقده هذا الصيف.



وسبق وأن ارتبط اسم تريبير بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الأخير نجح هذا الصيف في ضم الظهير الأيمن لكريستال بالاس أرون وان بيساكا، ليصبح أتلتيكو في موقف جيد لضم اللاعب، خاصة بعد بيع نجمه أنطوان جريزمان مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.



ولعب والكر بيترز مع توتنهام 10 مباريات الموسم الماضي، وجدد تعاقده مع السبيرز حتى عام 2023، ويبدو أنه سيقود الجبهة اليمنى لتوتنهام في حال رحيل تريبير.