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شغل وعبادة.. النجوم المصريون في السعودية

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الفنانة ريهام عبد الغفور
الفنانة ريهام عبد الغفور
شهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من النجوم المصريين في موسم جدة، سواء بالحفلات أو العروض المسرحية، آخرهم نجوم عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذى ينطلق غدا أول عروضه فى السعودية ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. واللافت للنظر هو حرص النجوم المصريين على أداء مناسك العمرة واستغلال فرصة وجودهم في المملكة، وبينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشارك فى «الملك لير»، حيث أدت المناسك ونشرت صورة لها من أمام الكعبة وهى ترتدي عباءة سوداء وحجابا طويلا، وعلقت عليها: «ربنا يتقبل»، وأيضا زميلها فى العرض أحمد عزمي، وزميلتها رانيا فريد شوقي.
وسبقها بأيام الفنان محمد هنيدي والمخرج مجدي الهواري وباقي فريق عمل مسرحية «3 أيام في الساحل» على رأسهم الفنانة مها أبو عوف، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد محمود، والفنانة ندى موسي، الذين ذهبوا لأداء العمرة بشكل جماعي وحرصوا على نشر صورهم من أمام الكعبة. View this post on Instagram
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تشييع جثمان زوجة رشوان توفيق من مسجد السيدة نفيسة

شُيع جثمان زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، مساء اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة، حيث وجد عدد من الفنانين، على رأسهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان أحمد شاكر. وقد بدا الحزن واضحًا للغاية على زوجها، الفنان رشوان توفيق، الذي حرص دائما خلال استضافته في برامج تليفزيونية على أن يعبر عن مدى حبه لزوجته. وأعلنت ابنة الفقيدة، هبة رشوان، الخبر المؤسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ عانت الراحلة من وعكة صحية خلال أيامها الأخيرة.
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نجوم يهنئون أحمد السعدني بعيد ميلاده: الأخ والصديق

يحتفل الفنان أحمد السعدني اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة والتى وصلت إلى ما يقرب من 50 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، وبدأت رحلته فى عالم الشهرة والأضواء مع والده الفنان القدير صلاح السعدني، قبل 17 عاما، من خلال مسلسل «رجل في زمن العولمة»، والذي سانده فى أولى خطواته إيمانا منه بموهبته التمثيلية التي لا يختلف عليها أحد، خاصة مع ثقل موهبته خلال السنوات الأخيرة. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: «وش إجرام، مرجان أحمد مرجان، زهرة وأزواجها الخمسة، قضية صفية، فرقة ناجي عطا الله، الكبريت الأحمر، زي الشمس».
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«المتفائل» جديد سامح حسين على خشبة المسرح القومي

يواصل المخرج إسلام إمام بروفاته النهائية للعرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، استعدادا لافتتاح العرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة خلال الأيام القليلة المقبلة. العرض من بطولة النجم سامح حسين، والفنانين سهر الصايغ، وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وأمجد الحجار، وزكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، وعبده بكري. العمل مأخوذ عن رواية "كانديد" لفولتير، قام المخرج بإعادة صياغتها في قالب موسيقي كوميدي.
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«الملك لير» بختام موسم جدة..والفخراني يشيد بالسعودية

قبل يومين سافرت أسرة مسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني إلى السعودية من أجل عرض المسرحية هناك لمدة ثلاثة أيام، بعد نجاح العروض التي قدمها الفنان محمد هنيدي بصحبة أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل»، وقيام مؤتمر صحفى فى جدة بحضور القائمين على «كايرو شو» المنتج لمسرحية «الملك لير» وأبطال العرض المسرحي، وأعرب الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر، عن سعادته البالغة بالتطور الحضاري وليس الفني فقط الذي تشهده المملكة العربية السعودية حاليا، مؤكدا أن ذلك يعد إضافة كبيرة للفن المصري الذي يعد الجمهور السعودي وكل من يتحدث العربية من جمهوره.
يحيى-الفخرانى-الملك-لير

أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.
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هنيدي يعلق على «قصف الجبهة» المتبادل مع أحمد فهمي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه "استغرب" حين عرض عليه تقديم عروض "ستاند آب كوميدي"، لأنه لم يسبق أن قدم عروضا مشابهة، ولم يكن متحمسًا للأمر في البداية، لكنه راجع حسابته، وشعر بأنها ستكون إضافة جيدة إلى أعماله، منوهًا بأنه يحب تقديم العروض على المسرح؛ لأنه يتفاعل خلالها مع الحضور. وكشف هنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه خلال رحلته إلى الإمارات، التقى على متن الطائرة، النجم عمرو دياب صدفة، وحدثه عن مشروعه الجديد، ليتوقع له الهضبة أن يحقق نجاحًا "كبيرًا".
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مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
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