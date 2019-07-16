شغل وعبادة.. النجوم المصريون في السعودية

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

الفنانة ريهام عبد الغفور

شهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من النجوم المصريين في موسم جدة، سواء بالحفلات أو العروض المسرحية، آخرهم نجوم عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذى ينطلق غدا أول عروضه فى السعودية ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. واللافت للنظر هو حرص النجوم المصريين على أداء مناسك العمرة واستغلال فرصة وجودهم في المملكة، وبينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشارك فى «الملك لير»، حيث أدت المناسك ونشرت صورة لها من أمام الكعبة وهى ترتدي عباءة سوداء وحجابا طويلا، وعلقت عليها: «ربنا يتقبل»، وأيضا زميلها فى العرض أحمد عزمي، وزميلتها رانيا فريد شوقي.

وسبقها بأيام الفنان محمد هنيدي والمخرج مجدي الهواري وباقي فريق عمل مسرحية «3 أيام في الساحل» على رأسهم الفنانة مها أبو عوف، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد محمود، والفنانة ندى موسي، الذين ذهبوا لأداء العمرة بشكل جماعي وحرصوا على نشر صورهم من أمام الكعبة. View this post on Instagram