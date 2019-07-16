إرهاب

الإزارات VS المجاهدين.. أبرز جماعات الإرهاب بالصومال

"شباب المجاهدين" حليفة القاعدة.. و"أصحاب الإزارات" تجابهها.. و"الجبهة الإسلامية" تثير القلق.. وتخوض الأولى حربا ضروسا ضد الثانية في محاولة للقضاء التام عليها
تحرير:مروة السيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
الجماعات الإرهابية في الصومال
الجماعات الإرهابية في الصومال
باتت الصومال أرضا خصبة للجماعات الإرهابية المسلحة، التي تقاتل بعضها بعضا تارة، وتشتبك مع الأمن متسببة في ترويع الآمنين تارة أخرى، وتسعى كل جماعة إرهابية في الصومال إلى الاستيلاء على الجزء الأكبر من أراضيها، وبسط سيطرتها ونفوذها على تلك الأراضي، في ظل ضعف تام يصل حد الغياب للدولة، وانهيار للمنظومة الأمنية، ما يتسبب في تعاظُم قوى تلك الجماعات، وتصاعد أعمال العنف، ويمنح المزيد من الفرص لظهور جماعات إرهابية جديدة، تواصل أعمال التخريب والترويع والدمار، لكن هناك بعض الحركات البارزة التي تثير القلق.
شباب المجاهدين تُعرف أيضا في الصومال بحركة الشباب الإسلامية أو حزب الشباب أو الشباب الجهادي أو الشباب الإسلامي، وهي حركة قتالية انبثقت فكريا عن تنظيم القاعدة الإرهابي، تأسست في أوائل عام 2004، ومثلت الذراع العسكرية لاتحاد المحاكم الإسلامية حتى انهزامه أمام قوات الأمن الصومالية، وانشقت عنه بعد انضمامه
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الجزائر: ضبط 5 إرهابيين خططوا لاستهداف المتظاهرين

أصدرات وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن نجاحها في توقيف 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية وذلك في ولاية باتنة (شمال شرق)، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين، عبر مناطق مختلفة من الوطن، من خلال استعمال عبوات متفجرة، موضحة أنه في إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.
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«العمليات العراقية» تصل مناطق استغلها داعش قبل 2014

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، إذ قطعت القوات أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر). وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول: "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط 3 محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وصولا إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا، وجميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش". وذلك بحسب تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية.
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الأعلام السوداء.. أبرز كتب الجهاديين لمسلمي الغرب

رغم التحول الرقمي الذي واكبته الحركات الإرهابية، وذلك باستخدام الخطابات المرئية، فإنها لا تزال تعتمد على كتب رئيسية تكشف كيف يخاطب داعش المسلمين في الدول الغربية. ومن أبرز هذه الكتب الموجهة لمسلمي الغرب، كتاب "الأعلام السوداء"، ويتحدث عن استبدال أعلام خطباء الجهاد في الغرب بأخرى أكثر قانونية في الظاهر، بعد اعتقال قادة الخطاب الجهادي في الغرب، بإعادة تسمية منظمات جديدة مثل "الشريعة في المملكة المتحدة، والشريعة في بلجيكا"، وما إلى ذلك من هذه المجموعات.
تفجير بالصومال - أرشيفية

26 قتيلا و56 جريحا في هجوم كيسمايو بالصومال

شن مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، هجوما على فندق في مدينة كيسمايو جنوب الصومال، فجر اليوم السبت، وتمكنت قوات الأمن الصومالية من السيطرة على الهجوم، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 26 قتيلا على الأقل، وإصابة 56 آخرين، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن كيفية تنفيذ الحادث. وتشن القوات الأمريكية باستمرار غارات تستهدف مواقع حركة الشباب الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
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«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
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ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
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خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.
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