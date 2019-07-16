جيريس: نتطلع للمركز الثالث ونسيان خسارة السنغال

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

ألان جيريس - مدرب تونس

أكد ألان جيريس، مدرب تونس، أن منتخب نيجيريا من المنتخبات المتميزة بالبطولة ولديه لاعبون على أعلى مستوى لذلك ستكون المباراة صعبة للغاية. وسيلتقى منتخب تونس نظيره النيجيري غدا الأربعاء، فى التاسعة مساء على استاد السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم 2019. وأشار مدرب تونس خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن المنتخب النيجيري يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات فى إفريقيا، بالإضافة إلى أن لاعبيه يقدمون أداء قويا ومتميزا ومهاريا ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية وهذا ما نقلته للاعبينا وسنلعب المباراة بجدية شديدة.

وأضاف: "حاولنا تحفيز اللاعبين بعد الحالة النفسية السيئة والإحباط التى لازمت اللاعبين عقب الخسارة الأخيرة، ومباراة السنغال أرهقتنا وكانت صعبة جدا، ويومان غير كافيين بالنسبة لنا للحصول على الراحة الكافية، إلا أننا أمام أمر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة أيضا بكل قوة وهدفنا هو الفوز بالمركز الثالث". وواصل:

وأضاف: "حاولنا تحفيز اللاعبين بعد الحالة النفسية السيئة والإحباط التى لازمت اللاعبين عقب الخسارة الأخيرة، ومباراة السنغال أرهقتنا وكانت صعبة جدا، ويومان غير كافيين بالنسبة لنا للحصول على الراحة الكافية، إلا أننا أمام أمر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة أيضا بكل قوة وهدفنا هو الفوز بالمركز الثالث".



وواصل: "الفوز بالمركز الثالث في بطولة كبيرة مثل كأس الأمم أمر جيد، ويعطى دفعة كبيرة للاعبين فيما هو قادم، وهذا ما نسعى إليه بالتأكيد، وفعلنا كل شيء في مباراة السنغال إلا إحراز الأهداف، وغاب التوفيق عنا وكان مع الفريق المنافس في الكرة التى أحرز من خلالها الهدف الوحيد".



وأتم مدرب تونس: "أخطاؤنا هى من أهدت السنغال الفوز في المباراة الماضية، وأعتقد أننى لم أمر بمثل هذه الظروف، وأن أشارك في بطولة ويتم إحراز ثلاثة أهداف في مرمانا فهذا أمر صعب للغاية".

