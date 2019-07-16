البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 6% في 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

البنك الدولي

أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وأكد البنك أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم. وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3% في السنة المالية 2018. كما توقع البنك خفض عجز الموازنة في مصر إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال استمرار برنامج ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن العجز المستهدف في الموازنة