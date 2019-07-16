سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 6% في 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
البنك الدولي
البنك الدولي
أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وأكد البنك أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم. وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3% في السنة المالية 2018. كما توقع البنك خفض عجز الموازنة في مصر إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال استمرار برنامج ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن العجز المستهدف في الموازنة
اقرأ المزيد
الدولار-الجنيه

«بلومبرج»: مصر بدأت حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، إن قرار تعويم الجنيه أسهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، مشيرة إلى أنه رغم أن القرار كان صعباً على المصريين، فإنه حول الدولة إلى محبوبة لدى المستثمرين فى السندات وتجارة الفائدة. وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الموازنة الإلكترونية نجحت في ضبط الإنفاق العام

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.
أسعار-الفائدة (2)

3 عوامل تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة نهاية 2019

توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك مصر إيران، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
معدل-النمو

7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
السيسي-يوقع

بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
السيسى (3)

ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من حكم السيسي؟

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر منذ عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث نفذت الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية ما يقرب من نحو 11 ألف مشروع على أرض مصر، من طرق وكبارى، ومشروعات سكنية، ومدن جديدة، ومشروعات تنموية فى مجالات الزراعة والطاقة والتموين وغيرها من المشروعات، بتكلفة تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، كما قامت الحكومة بتنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وحقق أيضا العديد من النتائج الإيجابية.
الاقتصاد-المصري

في 30 شهرا.. كيف حققت مصر أعلى معدل نمو في المنطقة؟

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية، لافتة إلى أن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وأشارت السعيد إلى التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم، وبالرغم من ذلك استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org