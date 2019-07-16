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Toy Story 4 يحقق 773 مليون دولار في 4 أسابيع

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
Toy Story
Toy Story
ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم ما يزيد على 773 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتي، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، توني هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لوري ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآني بوتس، من إنتاج شركة "ديزني".
تبدأ أحداث الجزء الرابع من سلسلة Toy Story، بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهى الشوكة "فوركي" التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودي" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفي أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت في الجزء السابق،
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لقاء الخميسي تغني تتر نهاية «الفارس والأميرة»

انتهت الفنانة لقاء الخميسي من تسجيل تتر نهاية فيلم الرسوم المتحركة المصري الطويل الأول "الفارس والأميرة"، كما تطل بصوتها "راوية" لأحداث الفيلم المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، على أن يطرح تجاريا في دور العرض أكتوبر المقبل. وتمثل مشاركة "الفارس والأميرة" في "الجونة السينمائي" جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال الإنتاج السينمائي المتنوعة.
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تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
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7 أفلام مرشحة لجوائز أوسكار.. Toy Story 4 أبرزها

احتل الفيلم الشهير "Spider-Man into the spider verse" قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في العام الماضي، وهو أحد أهم أفلام شركة ديزني التي مازالت لها شعبية كبيرة بين الجمهور، وليس ذلك فقط، بل حصل أيضًا على جائزة الـBAFTA لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـGolden Globes لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، ومن هنا حاولت شركة ديزني أن تصبح منافسًا قويا على جوائز الأوسكار كل عام، والآن لديها بعض الأفلام التي تنافس للوصول إلى صدارة الإيرادات من النصف الأول من عام 2019.
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Spider Man يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات "Spider Man: Far From Home- الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 45.3 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى، ومن إنتاج شركة مارفل للإنتاج السينمائى. كما احتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4- حكاية لعبة 4" بالمركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار.
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عزاء يوسف شريف رزق الله الإثنين في مسجد عمر مكرم

تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، العزاء بعد غد الإثنين في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، أمس بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، وعدد من أهل الفن ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، وغيرهم، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به.
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Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار

حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.
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Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
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