Toy Story 4 يحقق 773 مليون دولار في 4 أسابيع

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

Toy Story

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم ما يزيد على 773 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتي، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، توني هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لوري ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآني بوتس، من إنتاج شركة "ديزني".

تبدأ أحداث الجزء الرابع من سلسلة Toy Story، بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهى الشوكة "فوركي" التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودي" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفي أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت في الجزء السابق،