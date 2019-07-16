الأرصاد تحذر من «شائعة» وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

طقس - أرشيفية

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة، مشيرا إلى انخفاض الرطوبة بالموجة الحالية مقارنة بالموجة السابقة التى تعرضت لها البلاد. ونفى "عبد العال" في لقاء على "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مصر لموجة من الطقس السيء غير مسبوقة: "أرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل وبخاصة حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على