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الأرصاد تحذر من «شائعة» وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة، مشيرا إلى انخفاض الرطوبة بالموجة الحالية مقارنة بالموجة السابقة التى تعرضت لها البلاد. ونفى "عبد العال" في لقاء على "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مصر لموجة من الطقس السيء غير مسبوقة: "أرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل وبخاصة حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على
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وزيرة البيئة فى ملتقى تعريف في جمعية «المستثمرين» بالعاشر من رمضان (1)

وزيرة البيئة: التحكم في التلوث يدعم الصناعة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي» أحد أهم المشروعات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الآداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، لافتةً إلى أن البرنامج يقوم بتخصيص بعض الحزم التمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون يورو، لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لتوفيق أوضاعها البيئية، وذلك بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية.
احمد-الطيب (2)

لماذا تراجعت نسبة نجاح الثانوية الأزهرية؟

اعتمد الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الموجود في ألمانيا للعلاج، نتيجة الثانوية الأزهرية، وبلغت نسبة النجاح العامة 49.98%، بينما كانت العام الماضى 63%، ما اعتبره البعض تراجعا كبيرا. وأعلن الأزهر أوائل الثانوية. الأول علمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأولى مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: إيقاف نظام «صرف الخبز» 10 ساعات للصيانة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف نظام "الخبز والتموين للبطاقات الذكية" لمدة 10 ساعات فقط، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بالنظام. وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف النظام اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية.
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طقس-حار (6)

الأرصاد: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (2)

الرطوبة والحر أصدقاء.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. و3 مدن فقط +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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