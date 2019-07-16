لقاء الخميسي تغني تتر نهاية «الفارس والأميرة»

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

لقاء الخميسي

انتهت الفنانة لقاء الخميسي من تسجيل تتر نهاية فيلم الرسوم المتحركة المصري الطويل الأول "الفارس والأميرة"، كما تطل بصوتها "راوية" لأحداث الفيلم المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، على أن يطرح تجاريا في دور العرض أكتوبر المقبل. وتمثل مشاركة "الفارس والأميرة" في "الجونة السينمائي" جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال الإنتاج السينمائي المتنوعة.

أحداث "الفارس والأميرة" مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما يفعل القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة خيالية مثيرة، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لقتال الملك