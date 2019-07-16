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لقاء الخميسي تغني تتر نهاية «الفارس والأميرة»

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
انتهت الفنانة لقاء الخميسي من تسجيل تتر نهاية فيلم الرسوم المتحركة المصري الطويل الأول "الفارس والأميرة"، كما تطل بصوتها "راوية" لأحداث الفيلم المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، على أن يطرح تجاريا في دور العرض أكتوبر المقبل. وتمثل مشاركة "الفارس والأميرة" في "الجونة السينمائي" جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال الإنتاج السينمائي المتنوعة.
أحداث "الفارس والأميرة" مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما يفعل القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة خيالية مثيرة، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لقتال الملك
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Toy Story 4 يحقق 773 مليون دولار في 4 أسابيع

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم ما يزيد على 773 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتي، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، توني هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لوري ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآني بوتس، من إنتاج شركة "ديزني".
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تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
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7 أفلام مرشحة لجوائز أوسكار.. Toy Story 4 أبرزها

احتل الفيلم الشهير "Spider-Man into the spider verse" قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في العام الماضي، وهو أحد أهم أفلام شركة ديزني التي مازالت لها شعبية كبيرة بين الجمهور، وليس ذلك فقط، بل حصل أيضًا على جائزة الـBAFTA لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـGolden Globes لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، ومن هنا حاولت شركة ديزني أن تصبح منافسًا قويا على جوائز الأوسكار كل عام، والآن لديها بعض الأفلام التي تنافس للوصول إلى صدارة الإيرادات من النصف الأول من عام 2019.
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«الفارس والأميرة»| قصة أول فيلم رسوم متحركة مصري

لا أحد ينكر أن الغرب يتفوق ويسبق الشرق الأوسط بفارق كبير في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، لذلك ستجد أفلامهم دائما تحقق نجاحا كبيرًا فى الدول العربية والسبب عدم وجود منافس لهم، فهم يمتلكون الأدوات والتقنيات التي تمكنهم من إنتاج أفلام كرتون ضخمة تجوب العالم أجمع وتحقق أرقاما ضخمة فى شباك التذاكر. وكان هناك عدة محاولات عربية فى هذا الشأن؛ ولكن لم تكن على مستوى المنافسة، وقد نجح العرب فى تقديم مسلسلات الرسوم المتحركة، ولكن ليس بنفس الإبهار، ونحاول جميعًا تجاهل الأمر، بالضغط على شركة «والت ديزني» العالمية بأن تكون تلك الأفلام مصحوبة بدوبلاج العربي
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«الفارس والأميرة».. عرض عالمي أول بمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن العرض العالمي الأول لفيلم التحريك المصري الطويل "الفارس والأميرة" خلال انعقاد دورته الثالثة، في الفترة بين 19ـ 27 سبتمبر 2019، إذ سيتم ضم الفيلم إلى برامج عروضه، قبل طرحه في دور العرض التجارية أكتوبر المقبل، وتمثل تلك المشاركة جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال النتاج السينمائي المتنوعة. وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "يسعدنا عرض أول فيلم تحريك عربي، منفذ بالكامل من قبَل طاقم عربي، يمثل امتدادا لحلم طال انتظاره في المنطقة، حيث تستكمل السينما المصرية والعربية حلما بدأته في الستينيات".
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عريس «ميدو مشاكل».. 5 أدوار أحبها الجمهور لعلاء مرسي

علاء مرسي واحد من الفنانين الذين يتميزون بخفة الظل، فهو شخصية استثنائية، مجرد ظهوره فى أى من المشاهد يجعلك تضحك، وهو من جيل علاء ولى الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، ولكن لم يبتسم الحظ فى وجهه مثلما حدث مع زملائه الذين أصبحوا نجومًا الآن، رغم أن مشاركاته وصلت إلى 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، فأدواره كانت محصورة فى الشخصيات الثانوية، ومع ذلك نجح فى ترك بصمة فى ذاكرة المشاهدين بحضوره المميز، وأدائه البسيط، ونبرة صوته المختلفة التي تعرفها حتى إن كنت بعيدًا عن التليفزيون.
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نجوم الفن في عزاء المخرج محمد النجار

أقيمت اليوم الجمعة مراسم عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم في التحرير، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان خالد زكي نقيب الممثلين وفاروق الفيشاوي وبوسي ونهال عنبر وأحمد آدم وأحمد بدير وغادة إبراهيم وشيرين ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، وطارق التلمساني وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وطارق علام وعمرو يوسف.. ورحل النجار عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا.
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