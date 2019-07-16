للتخلص من دهون البطن.. تناول الجريب فروت

يعمل الجريب فورت على الحماية من السرطان؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، وتشتهر مثل هذه المضادات بمكافحة الجذور الحرة، وبالتالي يمنع تكون الخلايا السرطانية
تحدثنا مسبقًا عن السيلوليت، وكيف يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس، والانزعاج الكبير من المظهر الخارجي، لذا يجب ممارسة تمرينات رياضية محددة من أجل التركيز على دهون البطن باعتبارها أكثر مكان قابل للدهون المتراكمة، فينصح البعض بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات، وعلى الجانب الآخر يوجد من يشجعون على التقليل من كميات الطعام فقط، وتوجد أيضًا بعض التوصيات بتناول فاكهة الجريب فروت، التي تتميز بعدة فوائد مثل التعزيز من صحة القلب والشرايين، نقلا عن "express".
يمكنك الوصول إلى وزن مثالي من خلال الاختيار من قائمة كبيرة من الأنظمة الغذائية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فبداية من نظام الكيتو الغذائي الذي يعتمد على تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات إلى اتباع الحمية النباتية، يوجد العديد من الوسائل التي تقلل من الكيلو جرامات، ولكن على قمة الأنظمة المتعلقة بفقدان
يمكنك الوصول إلى وزن مثالي من خلال الاختيار من قائمة كبيرة من الأنظمة الغذائية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فبداية من نظام الكيتو الغذائي الذي يعتمد على تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات إلى اتباع الحمية النباتية، يوجد العديد من الوسائل التي تقلل من الكيلو جرامات، ولكن على قمة الأنظمة المتعلقة بفقدان الوزن والتمرينات الرياضية، توجد بعض الأشياء الأخرى يجب أن تضعها في الاعتبار للتسريع من معدل خسارة الوزن، فتناول فاكهة الجريب فروت يساعد إذا كنت ترغب في الحصول على وزن مثالي، وبمجرد إدراج هذه الفاكهة على نظامك الغذائي، ستحصل على العديد من التغييرات الكبيرة.
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كيف تعمل فاكهة الجريب فروت؟
غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية والألياف الغذائية، فيعتبر الجريب فروت واحدة من أكثر الفواكه الصحية التي يمكنك تناولها، إضافة إلى تميزها بخصائص مرتبطة بفقدان الوزن، وخاصة أن وجود كمية كبيرة من الألياف الغذائية تساعد في الشعور بالشبع السريع، كما تقلل من السعرات الحرارية، ووضحت الدراسات أيضًا أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ففي الأسبوع الثاني عشر من دراسة أجريت على 91 شخصا يعانون من السمنة، وجدوا أن تناول نصف ثمرة من الجريب فروت قبل تناول الوجبات الأساسية يؤدي إلى فقدان الوزن إلى ما يقرب من 1.6 كيلو جرام.
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وبشكل عام يعمل الجريب فورت على الحماية من السرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين C، وتشتهر مثل هذه المضادات بمكافحة الجذور الحرة، وبالتالي يمنع تكون الخلايا السرطانية، كما أنه يعزز من صحة الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد بشكل كبير في التحسين من عملية الهضم، والحماية من الربو، وتساعد أيضًا في ترطيب الجسم.
ووجدت دراسات أخرى تأثيرات واضحة فيما يتعلق بفقدان الوزن، على سبيل المثال كشفت دراسة أن المشاركين شعروا بقلة حجم الخصر عندما قاموا بالاستهلاك اليومي للجريب فروت بجانب وجباتهم الأساسية، إضافة إلى ذلك يتميز الجريب فروت بانخفاض السعرات الحرارية، وهذا يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، وبالرغم من أن الجسم بحاجة إلى بعض من السعرات، إلا أن نقصانها يعود بالفائدة عليك؛ وذلك لاختزان الطاقة الزائدة في الجسم على هيئة دهون، وبناء على ذلك فأنت بحاجة إلى حرق سرعات حرارية أكثر من تناولها.
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كما تحدثت خبيرة التغذية هيبي ميلز لـExpress قائلةً: "أفضل طريقة لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي يتميز بانخفاض السعرات الحرارية، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية والتقليل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميا، وذلك سيؤدي إلى فقدان الوزن بشكل سريع"، وأضافت قائلة: "أن تضمن الكثير من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي سيجعلك تشعر بالشبع بشكل طبيعي خلال أوقات الوجبات الأساسية".
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