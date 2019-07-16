للتخلص من دهون البطن.. تناول الجريب فروت

يعمل الجريب فورت على الحماية من السرطان؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، وتشتهر مثل هذه المضادات بمكافحة الجذور الحرة، وبالتالي يمنع تكون الخلايا السرطانية

تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الجريب فروت

تحدثنا مسبقًا عن السيلوليت، وكيف يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس، والانزعاج الكبير من المظهر الخارجي، لذا يجب ممارسة تمرينات رياضية محددة من أجل التركيز على دهون البطن باعتبارها أكثر مكان قابل للدهون المتراكمة، فينصح البعض بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات، وعلى الجانب الآخر يوجد من يشجعون على التقليل من كميات الطعام فقط، وتوجد أيضًا بعض التوصيات بتناول فاكهة الجريب فروت، التي تتميز بعدة فوائد مثل التعزيز من صحة القلب والشرايين، نقلا عن "express".

يمكنك الوصول إلى وزن مثالي من خلال الاختيار من قائمة كبيرة من الأنظمة الغذائية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فبداية من نظام الكيتو الغذائي الذي يعتمد على تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات إلى اتباع الحمية النباتية، يوجد العديد من الوسائل التي تقلل من الكيلو جرامات، ولكن على قمة الأنظمة المتعلقة بفقدان