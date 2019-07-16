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للتخلص من دهون البطن.. تناول الجريب فروت

يعمل الجريب فورت على الحماية من السرطان؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، وتشتهر مثل هذه المضادات بمكافحة الجذور الحرة، وبالتالي يمنع تكون الخلايا السرطانية
تحرير:إسراء سليمان ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الجريب فروت
الجريب فروت
تحدثنا مسبقًا عن السيلوليت، وكيف يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس، والانزعاج الكبير من المظهر الخارجي، لذا يجب ممارسة تمرينات رياضية محددة من أجل التركيز على دهون البطن باعتبارها أكثر مكان قابل للدهون المتراكمة، فينصح البعض بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات، وعلى الجانب الآخر يوجد من يشجعون على التقليل من كميات الطعام فقط، وتوجد أيضًا بعض التوصيات بتناول فاكهة الجريب فروت، التي تتميز بعدة فوائد مثل التعزيز من صحة القلب والشرايين، نقلا عن "express".
يمكنك الوصول إلى وزن مثالي من خلال الاختيار من قائمة كبيرة من الأنظمة الغذائية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فبداية من نظام الكيتو الغذائي الذي يعتمد على تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات إلى اتباع الحمية النباتية، يوجد العديد من الوسائل التي تقلل من الكيلو جرامات، ولكن على قمة الأنظمة المتعلقة بفقدان
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تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
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دراسة: الشعور بالإجهاد والتوتر يزيد من الوزن

عندما تكون في وضع مريح يوم إجازتك، وتشعر بأنك بحاجة إلى الاستمتاع قليلا، يمكنك الجلوس في الشمس الصباحية قليلا كنوع من الاسترخاء لتخفيف الإجهاد الذي يصيبك يوميا نتيجة ضغوطات العمل المستمرة التي لا يمكن الخلاص منها. وعند إصابتك بالضغوط والإجهاد، غالبا ما تتجه إلى تناول الأطعمة السريعة المليئة بالدهون أو تحاول تناول الحلوى لتفريغ غضبك، ولهذا يعمل علماء من جامعة نيو ساوث ويلز على معرفة سبب صعوبة تجاهل الأطعمة غير الصحية. وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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استغلي الصيف وخسي بـ 10 عصائر حارقة للدهون

التخلص من الوزن الزائد والسمنة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، خاصة بعد الخروج من فصل الشتاء المعروف بالسهر وتناول الكثير من الأكلات والحلويات في المساء، يمكنك استغلال الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة في خسارة الوزن واتباع نظام صحي والتركيز على شرب المياه بكميات كبيرة، وتناول بعض العصائر الحارقة للدهون، في التقرير التالي نتعرف على بعض المشروبات المنعشة في الصيف وتساعدك في نفس الوقت في خسارة الوزن الزائد دون الحاجة لتناول أدوية غير مضمونة وتحتاج إلى تكاليف كبيرة.
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