مدرب نيجيريا: أعلم الكثير عن الكرة التونسية

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

نيجيريا

تحدث جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مواجهة النسور أمام تونس، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نلعب غدًا من أجل حصد المركز الثالث فتحقيقه أفضل من خسارة النهائي وأثق في قدرة فريقي غدا، وأعلم الكثير عن الكرة التونسية منذ أن كنت مدربا للنجم الساحلي التونسي، وعمل برفقتي نبيل الطرابلسي وأخبرني الكثير عن الكرة التونسية لذلك فأنا جاهز لمباراة الغد".

وتابع روهر: "سعيد لمواجهة ألان جيريس خاصة وأننا تزاملنا في الملاعب لمدة 10 سنوات لكنني سأسعى جاهدا لتحقيق المركز الثالث غدا، وأنا وجيريس نمتلك العديد من الخبرات في إفريقيا، وسنعمل على استغلال تلك الخبرات من أجل حسم مباراة الغد". وعن الهزيمة أمام الجزائر، قال: "شعرنا بالإحباط عقب خسارتنا من الجزائر

وتابع روهر: "سعيد لمواجهة ألان جيريس خاصة وأننا تزاملنا في الملاعب لمدة 10 سنوات لكنني سأسعى جاهدا لتحقيق المركز الثالث غدا، وأنا وجيريس نمتلك العديد من الخبرات في إفريقيا، وسنعمل على استغلال تلك الخبرات من أجل حسم مباراة الغد".



وعن الهزيمة أمام الجزائر، قال: "شعرنا بالإحباط عقب خسارتنا من الجزائر بركلة ثابتة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وكنا نستحق الفوز لأننا كنا الأفضل، وكل الإحصائيات كانت في صالحنا، لكن هذه هي كرة القدم، والآن علينا الانتصار للعودة إلى البلاد ونحن منتصرين".



وواصل مدرب نيجيريا: "سنلعب للانتصار في المباراة لتحسين التصنيف في فيفا خاصة وأن تونس تسبقنا في التصنيف، ونمتلك فريقا شابا وعلينا أن نستفيد به في المستقبل وأن تنهى البطولة في أول 4 مراكز فهذا رائع للغاية خاصة وأن عدد المنتخيات المشاركة 24 منتخبا".

