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إعلاميون لطلبة الثانوية: الشغلانة ماتت.. بلاش إعلام

علي: «السوق محدود جدا والجرايد بتقفل».. عبدالحفيظ: «لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».. بدر: «ادخلوا إعلام بكرة أحلى».. وطارق: «هانبيع فجل وكزبرة قدام الكلية»
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
«كلية الإعلام بين الحقيقة والسراب» بين الترغيب والترهيب، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بتحذير الخبراء والعاملين فى مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء طلاب الثانوية العاملة من الالتحاق بكلية الإعلام، حيث انقسمت مواقع التواصل إلى ثلاث فئات، فئة تطالب بالابتعاد عن هذه الكلية لأنها مجرد وهم، وأنهم سيتخرجون فيها لينضموا إلى طابور العاطلين، لأن فرص العمل بها أصبحت محدودة وعددا كبيرا من المؤسسات يغلق، وفئة ثانية ترى أن هذه التحذيرات غير مبررة وفيها حجر على رغبة الطلاب وأن المستقبل أفضل، وفئة لجأت للسخرية من الفئتين السابقتين.
عمرو أديب المثل الأعلى «سألتحق بكلية الإعلام لأني باحب عمرو أديب وأسامة كمال» بهذه الكلمات عبر يحيى محمد شحاتة محمد، الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة بالقسم الأدبي بمجموع 408.5 بنسبة 99.5% عن شغفه الكبير بدراسة الإعلام نظرا لحبه الشديد للمهنة ومتابعته
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هل ينتصر طلاب «الغش الجماعي» على وزارة التعليم؟

حالة من الجدل صاحبت إعلان محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، عن إنهاء مشكلة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، الذين تم حجب نتيجة امتحاناتهم فى الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من وجود حالة غش جماعي بين الطلاب، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية إنصاف الطلاب المجتهدين، وهل يتساوى «الغشاش والبلطجي» الذى أخل بنظام الامتحانات مع الطالب المجتهد المنضبط؟ وأين محاربة الفساد والمحافظة على هيبة دولة القانون، وكيف لا يعاقب من ثبتت عليهم التهمة بالدليل القاطع؟
خسوف-جزئي-للقمر

خسوف جزئي للقمر بمصر الليلة: 6 مراحل وتوقيتات

أصدر الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه: إن العالم يشهد خسوفًا جزئيًّا للقمر، مساء اليوم الثلاثاء، إذ يُرى هذا الخسوف في المناطق التالية، «أستراليا– قارة آسيا عدا الشمال الشرقي منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية»، مشيرًا إلى أن مراحل الخسوف سوف تستغرق كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرا مغادرتها لها لينتهي الخسوف تماما في مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة.
وزيرة البيئة فى ملتقى تعريف في جمعية «المستثمرين» بالعاشر من رمضان (1)

وزيرة البيئة: التحكم في التلوث يدعم الصناعة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي» أحد أهم المشروعات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الآداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، لافتةً إلى أن البرنامج يقوم بتخصيص بعض الحزم التمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون يورو، لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لتوفيق أوضاعها البيئية، وذلك بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية.
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الأرصاد تحذر من «شائعة» وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة، مشيرا إلى انخفاض الرطوبة بالموجة الحالية مقارنة بالموجة السابقة التى تعرضت لها البلاد. ونفى "عبد العال" في لقاء على "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مصر لموجة من الطقس السيء غير مسبوقة: "أرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل وبخاصة حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".
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دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
طلاب-الثانوية-العامة

إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
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إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الفيزياء في بني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، لحالة إغماء، اليوم السبت، خلال تأديتها امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية بمدينة الواسطي شمال المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجتين الطالبة "مى. ع. ا" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة علاء توفيق بمركز الواسطى إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة إغماء، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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صفحات الغش تتداول امتحاني التاريخ والفيزياء

تداولت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، اليوم السبت، امتحان زعمت أنه لمادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي الآن، بعد 15 دقيقة من بدء وقته. كما تداولت إحدى صفحات الغش الأخرى على "فيسبوك" امتحان زعمت أنه خاص بمادة الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضة وعلوم) حاليا، ويستمر لمدة 3 ساعات، وطالب المسؤولين عن الصفحة سرعة التفاعل معها وحل النماذج، مؤكدين أنها حقيقية ويؤديها الطلاب حاليا.
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