نجم نيجيريا: تعاهدنا على تحقيق الميدالية البرونزية

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

نجم نيجيريا - أليكس آيوبي

أكد أليكس آيوبي، نجم المنتخب النيجيري ونادي آرسنال الإنجليزي، أن خوض منتخب بلاده لقاء الثالث والرابع أمام تونس أمر جيد، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، التي ستقام غدًا الأربعاء، على استاد السلام، ضمن مواجهات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف نجم المنتخب النيجيري: "سنسعى للفوز بالمباراة لأنه شيء سيجعلنا نفخر به كلاعبين، وتعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة الغد". وأشار أليكس آيوبي، إلى أن المنتخب النيجيرى شاب ويملك لاعبين صغار في السن وعلى أعلى مستوى، وأمامهم المستقبل لإسعاد الشعب النيجيري.

وواصل: "علينا الآن أن نعود لبلادنا مرفوعي الرأس، ونحن على منصات التتويج، من خلال الفوز بالمركز الثالث، وسيكون أمر جيد بالنسبة لنا خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة". وعن رأيه في تونس، قال آيوبي: "منتخب تونس من الفرق المتميزة، ويمتلك لاعبوه قوة وإصرارا وروحًا كبيرة، لكننا

وواصل: "علينا الآن أن نعود لبلادنا مرفوعي الرأس، ونحن على منصات التتويج، من خلال الفوز بالمركز الثالث، وسيكون أمر جيد بالنسبة لنا خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة".



وعن رأيه في تونس، قال آيوبي: "منتخب تونس من الفرق المتميزة، ويمتلك لاعبوه قوة وإصرارا وروحًا كبيرة، لكننا تعاهدنا كمجموعة لاعبين أن نحقق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البروزنية".



منافسات كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).



وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

