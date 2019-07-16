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وزيرة البيئة: التحكم في التلوث يدعم الصناعة

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي» أحد أهم المشروعات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الآداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، لافتةً إلى أن البرنامج يقوم بتخصيص بعض الحزم التمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون يورو، لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لتوفيق أوضاعها البيئية، وذلك بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها بالملتقى التعريفي بالبرنامج في جمعية «المستثمرين» بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، أن الاشتراطات الخاصة بالتمويل المُقدم من البرنامج بشأن المنشآت الصناعية لمشروعات «التحكم في التلوث» تعتمد على اختيار المشروعات بناءً على دراسة جدوى بيئية وفنية، والإنتقال من عدم التوافق
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وزيرة البيئة في العاشر لـ«التحكم في التلوث الصناعي»

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مقر جمعية «المستثمرين» بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية، في زيارة تستهدف التعريف ببرنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، وكذا تفقد عدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية، وعلى رأسها شركة «إيبيكو» لصناعة الدواء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.
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